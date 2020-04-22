Вот какие пять смартфонов считаются самыми производительными и при этом стоят недорого

Источник материала: Tut.by

Разработчики бенчмарка AnTuTu рассказали о самых производительных смартфонах, прошедших тестирование в марте. Устройства разделили по категориям: флагманские и среднебюджетные. Мы проверили, какие относительно недорогие девайсы попали в рейтинг. Ниже — подробнее о первой пятерке «народных» смартфонов с максимальной, по мнению представителей AnTuTu, производительностью.

Realme X2



Фото: androidauthority.com

Китайский бренд Realme пришел на наш рынок недавно — официально эта модель в Беларуси еще не продается. Впрочем, смартфон можно найти в интернет-магазинах.

Главные характеристики устройства: дисплей на 6,4 дюйма с AMOLED-матрицей (разрешение Full HD+), основная камера с четырьмя модулями (64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп), батарея на 4000 мА·ч с поддержкой технологии быстрой проводной зарядки, а также фронтальная камера разрешением в 32 Мп. Сканер отпечатков встроен под экран. Можно сразу вставить две nanoSIM-карты и microSD.

Процессором для аппарата выступает Qualcomm Snapdragon 730G. Оперативной и постоянной памяти — соответственно 6 и 64 ГБ. В тесте AnTuTu (v8) девайс набрал 265 028 баллов. Сразу отметим: следующие устройства в подборке (кроме одного) также работают на этом процессоре, так что результаты схожи.



Фото: GSMArena

Популярная модель от южнокорейской компании все на том же Snapdragon 730. Результат аппарата в AnTuTu (v8) — 265 041 балл. Чем еще выделяется аппарат? Во-первых, пластиковым корпусом. Во-вторых, возможностью установить сразу две nanoSIM-карты и карты microSD. Сканер отпечатков установлен в экран.

Дисплей тут побольше — на 6,7 дюйма. Матрица — AMOLED, разрешение — Full HD+. Камера такая: 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп. Присутствует селфи-модуль на 32 Мп. Правда, встроенной памяти побольше — 128 ГБ. Оперативной памяти столько же, сколько в Realme, — 6 ГБ. Еще один плюс — довольно емкий аккумулятор на 4500 мА·ч.

Мы не тестировали девайс, но предположим, что на одном заряде он продержится около двух дней. Это подтверждает тест автономности GSMArena. Есть быстрая зарядка.





«Почти флагманская» модель от сверхпопулярной в Беларуси Xiaomi. В ее активе, как у предыдущих аппаратов, Snapdragon 730. Результат в бенчмарке (v8) практически такой же — 265 231 очко. Правда, особенностей у смартфона больше. Первая, самая выделяющаяся — фронтальная камера (20 Мп), выезжающая из верхней грани аппарата. Она позволила сделать дисплей, в котором нет «дырок» под селфи-модуль.

Диагональ панели — 6,39 дюйма, матрица AMOLED, присутствует скрытый под панелью сканер отпечатков. Камера тройная — 48 Мп + 8 Мп + 13 Мп. Правда, есть приятная особенность: модуль на 8 Мп — телефото, для 2-кратного оптического зума. Предыдущие рассмотренные нами аппараты этим похвастаться не могли.

Другие параметры: батарея на 4000 мА·ч (есть ускоренная зарядка, полтора-два дня без подключения к розетке), 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ хранилища. Правда, карты памяти microSD не поддерживаются.





Еще одна модель от Xiaomi — наверное, самая дорогая в подборке. До выхода недавнего Mi 10 именно она являлась одной из топовых во всей линейке производителя. Несмотря на уже знакомый процессор — Snapdragon 730G, — результат в AnTuTu (v8) выше, целых 265 759 очков. Вероятно, дело в усовершенствованной системе охлаждения.

У нас на тесте побывал обычный Mi Note 10, без приставки Pro. Впрочем, разница между модификациями не самая существенная — в Pro-версии установлена чуть усовершенствованная камера с восемью, а не семью линзами. Но разрешение точно такое же — 108 Мп. Правда, по умолчанию делаются кадры в 27 Мп. Есть также телефотомодуль на 12 Мп (2x зум) и 5 Мп (5х зум), «ширик» на 20 Мп и датчик для макросъемки на 2 Мп.

Оперативной и постоянной памяти — 8/256 ГБ. Емкость батареи с быстрой зарядкой — 5260 мА·ч. Время работы от одной зарядки — не более двух дней. Фронтальная камера — на 32 Мп. Карты памяти не поддерживаются. К минусам также относят достаточно большой вес (больше 200 граммов).





Самая «народная» модель — и неспроста. При не самой высокой стоимости она возглавила рейтинг производительности AnTuTu среди среднебюджетных аппаратов. Результат девайса (в версии бенчмарка v8) — 292 510 баллов. Важно, что и процессор тут другой — MediaTek Helio G90T. Он достаточно хорошо справляется с нагрузкой и не сильно троттлит.

Сканер отпечатков быстрый, расположен на задней панели. Диагональ дисплея — 6,53 дюйма, матрица — IPS, разрешение — Full HD+. Благодаря батарее на 4500 мА·ч смартфон держится на одном заряде примерно полтора дня. Разумеется, в активе технология быстрой зарядки. Оперативной памяти — 6 ГБ, постоянной — 64 или 128 ГБ.

Характеристики основной камеры такие: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Фронтальный модуль — на 20 Мп.