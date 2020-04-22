|
Двоих погибших в ДТП в Ветковском районе до сих пор не опознали. Может, вы что-то о них знаете?
Источник материала: Tut.by
В ночь с 20 на 21 апреля водитель Volkswagen Passat на дороге Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. После этого автомобиль загорелся. Водитель и пассажир
По одной из версий, за рулем мог быть владелец автомобиля — 58-летний житель Ветки.
Если вы стали очевидцем аварии или знаете что-то о погибших, позвоните по телефонам (80232) 69−30−50, 69−30−54, 69−30−49.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобиль после аварии загорелся.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)