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Двоих погибших в ДТП в Ветковском районе до сих пор не опознали. Может, вы что-то о них знаете?

22.04.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь с 20 на 21 апреля водитель Volkswagen Passat на дороге Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. После этого автомобиль загорелся. Водитель и пассажир погибли. Следователи устанавливают, кто это был.


Фото: СК

По одной из версий, за рулем мог быть владелец автомобиля — 58-летний житель Ветки.

Если вы стали очевидцем аварии или знаете что-то о погибших, позвоните по телефонам (80232) 69−30−50, 69−30−54, 69−30−49.

 
Теги: Гомель
 
 
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