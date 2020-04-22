Субботник пройдет в субботу

Источник материала: Навiны Камянеччыны

25 апреля в нашем районе пройдет-таки субботник. Соответствующее решение было принято Каменецким райисполкомом 21 апреля. В нем подчеркивается, что субботник должен быть проведен на добровольной основе на рабочих местах либо «осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние территорий населенных пунктов». Мероприятие проводится на основании решения Брестского облисполкома №231 «О проведении республиканского субботника в 2020 году» в связи с объявлением 2020 года Годом малой родины, а также 75-й годовщиной Победы.