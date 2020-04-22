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Субботник пройдет в субботу
22.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
25 апреля в нашем районе пройдет-таки субботник. Соответствующее решение было принято Каменецким райисполкомом 21 апреля. В нем подчеркивается, что субботник должен быть проведен на добровольной основе на рабочих местах либо «осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние территорий населенных пунктов». Мероприятие проводится на основании решения Брестского облисполкома №231 «О проведении республиканского субботника в 2020 году» в связи с объявлением 2020 года Годом малой родины, а также 75-й годовщиной Победы.
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25 апреля в нашем районе пройдет-таки субботник. Соответствующее решение было принято Каменецким райисполкомом 21 апреля. Сообщение Субботник пройдет в субботу...
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