Источник материала: ОНТ

Автомобиль с пятью детьми провалился под лёд в Якутии из-за несанкционированного выезда. В результате один ребёнок погиб. Об этом сообщает МЧС России по Якутии.

Инцидент произошёл примерно в 13:00 по местному времени. Пострадавших в аварии госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщила служба спасения Якутии, погиб пятилетний мальчик. Его тело уже вытащили.

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