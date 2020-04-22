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Автомобиль с пятью детьми провалился под лёд в Якутии
Источник материала: ОНТ
Автомобиль с пятью детьми провалился под лёд в Якутии из-за несанкционированного выезда. В результате один ребёнок погиб. Об этом сообщает МЧС России по Якутии.
Инцидент произошёл примерно в 13:00 по местному времени. Пострадавших в аварии госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Как сообщила служба спасения Якутии, погиб пятилетний мальчик. Его тело уже вытащили.
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Автомобиль с пятью детьми провалился под лёд в Якутии из-за несанкционированного выезда. В результате один ребёнок погиб. Об этом сообщает МЧС России по Якутии....
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