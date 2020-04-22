Единый день безопасности 24 апреля посвятят предупреждению ДТП с мототранспортом

Источник материала: Маяк Преднепровья

С началом весенне-летнего сезона интенсивность движения на дорогах значительно усиливается: ведь к автомобилистам присоединяются и мотолюбители. Их появление существенно влияет на общее состояние аварийности.

С целью своевременного предупреждения ДТП с участием водителей двухколесных транспортных средств 24 апреля в республике объявлено проведение Единого дня безопасности дорожного движения, девиз которого – «Открой сезон без нарушений!». С этого же дня стартует одноименная республиканская профилактическая акция , которая продлится до 4 мая.

Мотоцикл – транспорт, привлекающий, в первую очередь, мощностью и скоростью. Однако это малоустойчивая машина, где водитель и пассажир практически не защищены, что многократно увеличивает тяжесть последствий в случае аварий.

В 2019 году на территории Могилевской области с участием мотовладельцев зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека погибли, 33 получили травмы. 7 аварий совершили водители «железных коней», находясь в состоянии алкогольного опьянения.

К большому сожалению, мотоциклисты уже «открыли сезон».

8 апреля около двенадцати часов дня в Бобруйске 44-летний местный житель, проезжая на мотоцикле Racer RC125T-9 по улице Пушкина, проявил невнимательность, не справился с управлением, мотоцикл опрокинулся на проезжей части. Водитель получил травмы и был доставлен в травматологическое отделение больницы.

Чтобы избежать неприятностей на дороге, прежде всего, нужно хорошо освоить навыки вождения в разных ситуациях и дорожных условиях, а также быть предельно внимательными. Практика показывает, что любое столкновение для мотолюбителей чревато серьезными последствиями. Иногда к плачевному исходу приводит секундная потеря бдительности, в итоге байкер не справляется с управлением и происходит ДТП. И если для автомобилиста те же обстоятельства завершаются отправкой в автосервис, то мотоциклист нередко оказывается в больнице.

Следует обратить особое внимание родителей на недопущение возможности управления двухколесными транспортными средствами подростками без соответствующего на то права.

Для управления мотоциклом, скутером или мопедом обязательным условием является наличие водительского удостоверения соответствующей категории. За «бесправное» вождение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 20 базовых величин, а за повторное в течение года данное нарушение штраф увеличивается до 50 базовых величин.

Также необходима обязательная регистрация «железного коня» в ГАИ , а еще застегнутый мотошлем и, конечно же, включённое благоразумие.

По статистике немалое число ДТП с участием мотоциклистов происходит в тот момент, когда водитель встречной машины не замечает мотоцикл или рассчитывает успеть совершить свой маневр. Именно поэтому автомобилистам следует проявлять предельную осторожность. В свою очередь, мотовладельцам необходимо двигаться с включенным ближним светом фар для привлечения внимания других участников движения, соблюдать скоростной режим, хорошо экипироваться и никогда не выполнять опасных трюков на дороге.

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ

УВД Могилевского облисполкома