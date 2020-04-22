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Ричард Гир в 70 лет стал многодетным отцом

22.04.2020 16:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский актер Ричард Гир стал многодетным отцом в 70 лет. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на издание Hello!


Сильва с Гиром

У артиста родился сын от его супруги — 37-летней испанской публицистки и активистки Алехандры Сильвы. Уточняется, что они стали родителями во второй раз: первый ребенок пары появился на свет в феврале 2018 года. При этом у Гира также есть 20-летний сын от американской актрисы и бывшей модели Кэри Ловелл.

Гир и Сильва поженились в апреле 2018 года. «Я самый счастливый человек во вселенной. А как еще? Я женат на красивой женщине, которая умна, чувствительна, готова помогать людям, весела, терпелива и умеет прощать. Она отличный повар и делает лучшие салаты в мире!» — прокомментировал свой брак актер.

 
 
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У артиста родился сын от его супруги - 37-летней испанской публицистки и активистки Алехандры Сильвы.
 
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