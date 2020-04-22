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Посмотрите, как белорусские танкисты сражаются днем и ночью

22.04.2020 16:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Гожском полигоне под Гродно прошло тактическое учение с танковым батальоном 6-й гвардейской механизированной бригады. Видео опубликовал YouTube-канал «ВоенТВ Беларуси».

В описании отмечается, что подразделение вело маневренный оборонительный бой. Стрельба танками велась из 125-миллиметровой пушки с различных позиций, с коротких остановок и с ходу.

Дневное столкновение плавно перетекло в ночную битву. В темное время суток танкисты поражали цели с помощью специальных ночных прицелов.

 
Теги: Гродно
 
 
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Учение прошло на Гожском полигоне под Гродно.
 
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