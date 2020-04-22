Посмотрите, как белорусские танкисты сражаются днем и ночью

Источник материала: Tut.by

На Гожском полигоне под Гродно прошло тактическое учение с танковым батальоном 6-й гвардейской механизированной бригады. Видео опубликовал YouTube-канал « ВоенТВ Беларуси ».

В описании отмечается, что подразделение вело маневренный оборонительный бой. Стрельба танками велась из 125-миллиметровой пушки с различных позиций, с коротких остановок и с ходу.

Дневное столкновение плавно перетекло в ночную битву. В темное время суток танкисты поражали цели с помощью специальных ночных прицелов.