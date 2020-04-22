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Посмотрите, как белорусские танкисты сражаются днем и ночью
Источник материала: Tut.by
На Гожском полигоне под Гродно прошло тактическое учение с танковым батальоном 6-й гвардейской механизированной бригады. Видео опубликовал YouTube-канал «
В описании отмечается, что подразделение вело маневренный оборонительный бой. Стрельба танками велась из 125-миллиметровой пушки с различных позиций, с коротких остановок и с ходу.
Дневное столкновение плавно перетекло в ночную битву. В темное время суток танкисты поражали цели с помощью специальных ночных прицелов.
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Учение прошло на Гожском полигоне под Гродно.
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