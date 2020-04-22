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У футбольного «Динамо-Минск» появился новый владелец

22.04.2020 16:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основным владельцем акций футбольного клуба «Динамо-Минск» будет БФСО «Динамо». Об в интервью «Беларусь Сегодня» рассказал председатель центрального совета общества Игорь Оберемко.


Фото: ФК «Динамо» (Минск)

— Мы провели серьезное реформирование общества, у нас амбициозные планы на будущее. И, конечно, мы в состоянии контролировать те невидимые нити, которые позволят обеспечить деятельность клуба и создать необходимые финансовые и материальные условия. Для этого в обществе есть все необходимые условия и штат. «Динамо» — это бренд Беларуси. И мы его должны общими усилиями поддержать. Мне было бы очень приятно, если бы имя «Динамо» снова стало громко звучать на международном уровне.

— Планируется ли создание наблюдательного комитета, который будет отвечать за руководство клубом?

— Обязательно. Сейчас идет процедура, после которой БФСО «Динамо» станет основным владельцем акций. Затем проведем собрание всех акционеров, создадим наблюдательный совет и выберем председателя.

Напомним, что ранее основным владельцем акций минского «Динамо» был Мингорисполком.

 
Теги: Минск
 
 
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Основным владельцем акций футбольного клуба «Динамо-Минск» будет БФСО «Динамо». Об в интервью «Беларусь Сегодня» рассказал председатель центрального совета...
 
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