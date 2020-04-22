|
У футбольного «Динамо-Минск» появился новый владелец
Источник материала: Tut.by
Основным владельцем акций футбольного клуба «Динамо-Минск» будет БФСО «Динамо». Об
— Мы провели серьезное реформирование общества, у нас амбициозные планы на будущее. И, конечно, мы в состоянии контролировать те невидимые нити, которые позволят обеспечить деятельность клуба и создать необходимые финансовые и материальные условия. Для этого в обществе есть все необходимые условия и штат. «Динамо» — это бренд Беларуси. И мы его должны общими усилиями поддержать. Мне было бы очень приятно, если бы имя «Динамо» снова стало громко звучать на международном уровне.
— Планируется ли создание наблюдательного комитета, который будет отвечать за руководство клубом?
— Обязательно. Сейчас идет процедура, после которой БФСО «Динамо» станет основным владельцем акций. Затем проведем собрание всех акционеров, создадим наблюдательный совет и выберем председателя.
Напомним, что ранее основным владельцем акций минского «Динамо» был Мингорисполком.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основным владельцем акций футбольного клуба «Динамо-Минск» будет БФСО «Динамо». Об в интервью «Беларусь Сегодня» рассказал председатель центрального совета...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)