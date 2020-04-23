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Улицы Бреста украсят почти 600 тысяч цветов! Но есть те, кто против этого (имя им - вандалы)

23.04.2020 16:55 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Массовая высадка цветов началась в областном центре. Специалисты КУП "Коммунальник" Брестского городского ЖКХ стараются, чтобы городские клумбы окрасились и радовали глаз горожан уже к майским праздникам.

Улицы Бреста украсят почти 600 тысяч цветов! Но есть те, кто против этого (имя им - вандалы)

В цветочном оформлении используются пеларгонии, агератум, бегонии, петунии и бархатцы. Цветы высаживают в центральной части города: вдоль улиц Ленина, Московской, проспекта Машерова, а так же в Брестской крепости.

Улицы Бреста украсят почти 600 тысяч цветов! Но есть те, кто против этого (имя им - вандалы)

В жилых микрорайонах посадку цветов произведут в мае и июне. Озеленению города уделяется большое внимание. С начала года в городе посажено почти 20 тысяч деревьев, в двое больше по сравнению с прошлым годом.

Улицы Бреста украсят почти 600 тысяч цветов! Но есть те, кто против этого (имя им - вандалы)

Специалисты ЖКХ стараются исключить риски гибели саженцев из-за сухой погоды. Ежедневно на улицы города выходят 10 поливомоечных машин. Не остаются в стороне и неравнодушные горожане, принимающие участие в акции "Полей дерево" инициированной руководством города.

 
 
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  Массовая высадка цветов началась в областном центре. Специалисты КУП "Коммунальник" Брестского городского ЖКХ стараются, чтобы городские клумбы окрасились и...
 
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