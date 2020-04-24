Девушки показали, как они изменились за последние годы. Но не в лучшую сторону

Источник материала: Tut.by

Мы видели уже много флешмобов, когда пользователи показывают, как они изменились за последние несколько лет. Как правило, люди стараются показать изменения в лучшую сторону. Прямую противоположность устроила американская девушка по имени Габриэль Макдональд. Она рассказала, что наоборот, лучше всего выглядела в школе, а сейчас явно сдала позиции. Габриэль предложила поделится своими фотографиями тем, кто был прекрасным утенком, а стал, по их собственному мнению, гадким лебедем — и пользователи ей ответили, пишет twizz.ru.

— В старших классах я была на пике красоты. Круче всего я выглядела, когда мне было 18. Я сейчас вообще не похожа на ту себя, — прокомментировала Габриэль свое видео.

Идея понравилась пользователям, и они решили подшутить над собой, присоединившись к флешмобу

Участники оставляют звуковую дорожку от Габриэль, а в видео показывают себя. Некоторых людей сложно узнать на старых фотографиях.