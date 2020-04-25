







"Какой невероятный день! Сегодня наш Игорь Шитов третий раз стал отцом!" — пишет твиттер столичного клуба.





Поединок со "Смолевичами" стал первым для Шитова после возвращения из ссылки в фарм-клуб. В дубль футболиста отправил бывший главный тренер Сергей Гуренко, уволенный 20 апреля.





Pressball.by поздравляет Игоря и его вторую половинку с прибавлением в семействе и желает ребенку с родителями крепкого здоровья!









"Прессбол"



