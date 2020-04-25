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Дубль-праздник: Игорь Шитов стал многодетным отцом в день победы над "Смолевичами"
Источник материала: Партизан
В день выездной победы над "Смолевичами" (3:1) в шестом туре чемпионата Беларуси защитник минского "Динамо" Игорь Шитов третий раз стал отцом. В его семье родился мальчик.
"Какой невероятный день! Сегодня наш Игорь Шитов третий раз стал отцом!" — пишет твиттер столичного клуба.
Поединок со "Смолевичами" стал первым для Шитова после возвращения из ссылки в фарм-клуб. В дубль футболиста отправил бывший главный тренер Сергей Гуренко, уволенный 20 апреля.
Pressball.by поздравляет Игоря и его вторую половинку с прибавлением в семействе и желает ребенку с родителями крепкого здоровья!
"Прессбол"
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В день выездной победы над "Смолевичами" (3:1) в шестом туре чемпионата Беларуси защитник минского "Динамо" Игорь Шитов третий раз стал отцом. В его семье родился...
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