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Дубль-праздник: Игорь Шитов стал многодетным отцом в день победы над "Смолевичами"

25.04.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В день выездной победы над "Смолевичами" (3:1) в шестом туре чемпионата Беларуси защитник минского "Динамо" Игорь Шитов третий раз стал отцом. В его семье родился мальчик.



"Какой невероятный день! Сегодня наш Игорь Шитов третий раз стал отцом!" — пишет твиттер столичного клуба.

Поединок со "Смолевичами" стал первым для Шитова после возвращения из ссылки в фарм-клуб. В дубль футболиста отправил бывший главный тренер Сергей Гуренко, уволенный 20 апреля.

Pressball.by поздравляет Игоря и его вторую половинку с прибавлением в семействе и желает ребенку с родителями крепкого здоровья!


"Прессбол"
 
 
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В день выездной победы над "Смолевичами" (3:1) в шестом туре чемпионата Беларуси защитник минского "Динамо" Игорь Шитов третий раз стал отцом. В его семье родился...
 
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