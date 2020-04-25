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Лукашенко: Без деревень не может быть ни суверенитета, ни независимости
Источник материала: ОНТ
Без малой родины, а особенно деревень, нельзя говорить ни о суверенитете, ни о независимости. Такое мнение в ходе всереспубликанского субботника высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко,
При этом Глава государства напомнил и о значительной ценности приусадебных участков.
Президент также еще раз напомнил, о важности бережного отношения к небольшим городкам и деревням. «У нас нет лишней земли, поэтому нам надо страну свою привести в соответствие и передать нашим детям, которые придут за нами», – резюмировал Президент.
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Без малой родины, а особенно деревень, нельзя говорить ни о суверенитете, ни о независимости. Такое мнение в ходе всереспубликанского субботника высказал...
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