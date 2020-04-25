Дизайн, характеристики и цены нового молодежного флагмана Xiaomi попали в Сеть

Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу нового «почти флагманского» смартфона — Mi 10 Youth Edition. В международную продажу аппарат, вероятно, поступит как Mi 10 Lite. Информация обо всех особенностях девайса — дизайне, характеристиках и цене — попала в Сеть до его официальной презентации, пишет Gizchina.



Фото: GSMArena

Устройство будет базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G. Оперативной памяти установят 6/8 ГБ, постоянного хранилища — от 64 ГБ до 256 ГБ. Диагональ дисплея составит 6,57 дюйма. Матрица — OLED, разрешение — Full HD+. Предполагаемая емкость батареи — 4060 мАч.

Операционная система — Android 10 с оболочкой производителя, MIUI 12. Ее впервые представят именно на этом смартфоне. Заявлена и возможность работы в 5G-сетях. Для кого-то окажется важно наличие NFC-модуля. Это означает, что к девайсу получится привязать банковскую карту и использовать аппарат для оплаты.



Фото: GSMArena

Основной блок с камерами на задней стороне аппарата состоит из четырех модулей. Разрешение главного — 48 Мп. Ожидается поддержка 50-кратного приближения и широкоугольной съемки. Фронтальная камера — 16 Мп.

Официальная презентация устройства состоится 27 апреля. Ожидаемая цена новинки в Европе в стартовой конфигурации — 349 евро.

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