ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дизайн, характеристики и цены нового молодежного флагмана Xiaomi попали в Сеть

25.04.2020 16:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу нового «почти флагманского» смартфона — Mi 10 Youth Edition. В международную продажу аппарат, вероятно, поступит как Mi 10 Lite. Информация обо всех особенностях девайса — дизайне, характеристиках и цене — попала в Сеть до его официальной презентации, пишет Gizchina.


Фото: GSMArena

Устройство будет базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G. Оперативной памяти установят 6/8 ГБ, постоянного хранилища — от 64 ГБ до 256 ГБ. Диагональ дисплея составит 6,57 дюйма. Матрица — OLED, разрешение — Full HD+. Предполагаемая емкость батареи — 4060 мАч.

Операционная система — Android 10 с оболочкой производителя, MIUI 12. Ее впервые представят именно на этом смартфоне. Заявлена и возможность работы в 5G-сетях. Для кого-то окажется важно наличие NFC-модуля. Это означает, что к девайсу получится привязать банковскую карту и использовать аппарат для оплаты.


Фото: GSMArena

Основной блок с камерами на задней стороне аппарата состоит из четырех модулей. Разрешение главного — 48 Мп. Ожидается поддержка 50-кратного приближения и широкоугольной съемки. Фронтальная камера — 16 Мп.

Официальная презентация устройства состоится 27 апреля. Ожидаемая цена новинки в Европе в стартовой конфигурации — 349 евро.

Ниже — цены других смартфонов Xiaomi:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальная презентация устройства состоится 27 апреля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько заработали белорусы на республиканском субботнике?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика