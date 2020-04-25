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Топливо на заправках в Беларуси подешевеет с 26 апреля
Источник материала: ОНТ
Автомобильное топливо на заправках в Беларуси подешевеет с 26 апреля, стоимость снизится на одну копейку. Об этом
Цены на бензин на АЗС с воскресенья будут такими:
АИ-92-К5-Евро – Br1,70,
АИ-95-К5-Евро – Br1,80,
АИ-98-К5-Евро – Br2,02,
дизельное топливо – Br1,80.
В прошлый раз цены на топливо дешевели в Беларуси 19 апреля. Тогда они тоже снизились на копейку.
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Автомобильное топливо на заправках в Беларуси подешевеет с 26 апреля, стоимость снизится на одну копейку. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим». Цены на бензин...
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