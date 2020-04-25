Источник материала: ОНТ

Автомобильное топливо на заправках в Беларуси подешевеет с 26 апреля, стоимость снизится на одну копейку. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».

Цены на бензин на АЗС с воскресенья будут такими:

АИ-92-К5-Евро – Br1,70,

АИ-95-К5-Евро – Br1,80,

АИ-98-К5-Евро – Br2,02,

дизельное топливо – Br1,80.

В прошлый раз цены на топливо дешевели в Беларуси 19 апреля. Тогда они тоже снизились на копейку.

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