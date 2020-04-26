Белорусская диаспора в Польше и других странах ЕС передала Беларуси гуманитарную помощь

Источник материала: ОНТ

Груз с гуманитарной медицинской помощью, собранный силами белорусской диаспоры в Польше и других странах ЕС был передан Беларуси, о чем сообщает БЕЛТА со ссылкой на Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Польше Владимира Чушева.

Глава белорусского представительства в Польше рассказал, что груз включает в себя 93 электронных бесконтактных термометра, а также 280 пульсоксиметров, закупленных в рамках волонтерского движения #ByCovid19.

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