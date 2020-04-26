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Лукашенко призвал создавать предприятия в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах

26.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС. Президент Беларуси побывал в пострадавших от аварии регионах. По словам Александра Лукашенко, в 30-километровой зоне отчуждения сейчас нужно создавать производственные предприятия – пришло время активно осваивать этот край, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Потапович.

26 апреля президент Беларуси традиционно проводит в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко отдает дань памяти трагедии и лично проверяет, как восстанавливают здешние поля и леса, как здесь живут люди.

Эти земли 34 года назад попали под удар радиации. Сейчас это аванпост перед 30- километровой зоной отчуждения. Здесь мог быть пустырь, но с этой пашни хлеб убирают уже не первый год. Земли не бросили и возродили. И надо двигаться дальше, уверен Лукашенко. Нужно смотреть, что можно сделать в самой зоне отчуждения.

«Это небольшой кусок земли. Но что там будет завтра-послезавтра, какие перспективы? Где заповедники, обязательно надо посмотреть, каким образом мы будем возвращать обратно заповедную зону, когда время пройдет. А что можем сейчас там взять?», – сказал белорусский лидер.

В пострадавших регионах – Хойниках, Наровле, Брагине – уже готовы развивать производства, создавать холдинги. Успешные примеры есть – предприятия полного цикла. Они объединяют сельхозугодья, фермы и птицефабрики. Единое управление, грамотное распределение ресурсов, рентабельность. Нужно двигаться вперед, считает президент.

«Не знаем детально, на каком уровне находимся и за счет чего можно добавить. Поэтому надо проревизировать – это Брагин, Наровля, Хойники. Надо подумать, как на месте создавать многоотраслевые производственные холдинги», – сказал президент.

Дома для работников местных предприятий строят по программе преодоления последствий аварии на ЧАЭС. Такой дом рассчитан на одну семью. Президент поручает подумать и над более масштабными жилыми проектами.

«Нужны будут и особняки, отдельные дома для главных специалистов или директора хозяйства. Нужны будут и такие особняки, а остальные – двух- и четырехквартирные, это правильно, надо делать такие», – отметил глава государства.

Лукашенко обещает: поддержка от государства этим регионам продолжится и впредь. Но средствами нужно грамотно распорядиться.

«Сегодня люди понимают, как и я, что на этой земле можно и нужно жить. Самое главное – мы здесь будем жить. Пришло время очень активно осваивать этот край», – уверен Лукашенко.

Президент сам старается весной и летом провести несколько дней здесь: побыть на природе, посмотреть, чем живут люди. И всегда благодарит местных жителей, что помогли в восстановлении родных земель.

«Спасибо. Я очень рад с вами встретиться. Знаете, когда приезжаешь в село, особенно в села в этой зоне, посмотришь на людей, жить самому хочется. Огромное вам спасибо», – поблагодарил местных жителей президент.

Лукашенко попросил всех поберечь себя в период пандемии. При плохом самочувствии не ждать, когда все пройдет само, а обращаться к врачам.

Президент Беларуси также возложил цветы к мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета. Памятник был открыт в этом году к 34-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.



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В Хойниках, Наровле, Брагине готовы создавать холдинги. Успешные примеры есть: предприятия полного цикла объединяют сельхозугодья, фермы и птицефабрики.
 
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