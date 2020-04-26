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Лукашенко призвал создавать предприятия в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах
26.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС. Президент Беларуси побывал в пострадавших от аварии регионах. По словам Александра Лукашенко, в 30-километровой зоне отчуждения сейчас нужно создавать производственные предприятия – пришло время активно осваивать этот край, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Потапович.
Эти земли 34 года назад попали под удар радиации. Сейчас это аванпост перед 30- километровой зоной отчуждения. Здесь мог быть пустырь, но с этой пашни хлеб убирают уже не первый год. Земли не бросили и возродили. И надо двигаться дальше, уверен Лукашенко. Нужно смотреть, что можно сделать в самой зоне отчуждения.
В пострадавших регионах – Хойниках, Наровле, Брагине – уже готовы развивать производства, создавать холдинги. Успешные примеры есть – предприятия полного цикла. Они объединяют сельхозугодья, фермы и птицефабрики. Единое управление, грамотное распределение ресурсов, рентабельность. Нужно двигаться вперед, считает президент.
Дома для работников местных предприятий строят по программе преодоления последствий аварии на ЧАЭС. Такой дом рассчитан на одну семью. Президент поручает подумать и над более масштабными жилыми проектами.
«Нужны будут и особняки, отдельные дома для главных специалистов или директора хозяйства. Нужны будут и такие особняки, а остальные – двух- и четырехквартирные, это правильно, надо делать такие», – отметил глава государства.
Лукашенко обещает: поддержка от государства этим регионам продолжится и впредь. Но средствами нужно грамотно распорядиться.
Президент сам старается весной и летом провести несколько дней здесь: побыть на природе, посмотреть, чем живут люди. И всегда благодарит местных жителей, что помогли в восстановлении родных земель.
Лукашенко попросил всех поберечь себя в период пандемии. При плохом самочувствии не ждать, когда все пройдет само, а обращаться к врачам.
Президент Беларуси также возложил цветы к мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета. Памятник был открыт в этом году к 34-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
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В Хойниках, Наровле, Брагине готовы создавать холдинги. Успешные примеры есть: предприятия полного цикла объединяют сельхозугодья, фермы и птицефабрики.
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