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«Лукашенко проявил себя как достойный Президент»: что говорят за рубежом о белорусской политике в условиях пандемии

27.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Лукашенко проявил себя как достойный Президент»: что говорят за рубежом о белорусской политике в условиях пандемии

Зрители новостей, особенно те, кто смотрел выпуски из-за рубежа в режиме самоизоляции комментировали, отмечая лишь один момент. Такими  словами. «Вот это реальная работа власти в сложное время». Не самоустранится и не управлять страной через монитор компьютера, а лично проверить, увидеть, поговорить с людьми, ответить на вопросы. Вот это и есть контролировать ситуацию, говорят они. 

И хотя Президент в четверг справедливо советовал не ждать, что нас похвалят за успехи, тем не менее за белорусской тактикой следят и оценивают. 

Предлагаем пример такой позиции. Известная российская журналистка Екатерина Гордон вот так, эмоционально, выразила эту мысль – смотрите в видеоинформации:


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Теги: Новости
 
 
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Зрители новостей, особенно те, кто смотрел выпуски из-за рубежа в режиме самоизоляции комментировали, отмечая лишь один момент. Такими  словами. «Вот это реальная...
 
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