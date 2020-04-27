«Лукашенко проявил себя как достойный Президент»: что говорят за рубежом о белорусской политике в условиях пандемии

Источник материала: ОНТ

Зрители новостей, особенно те, кто смотрел выпуски из-за рубежа в режиме самоизоляции комментировали, отмечая лишь один момент. Такими словами. «Вот это реальная работа власти в сложное время». Не самоустранится и не управлять страной через монитор компьютера, а лично проверить, увидеть, поговорить с людьми, ответить на вопросы. Вот это и есть контролировать ситуацию, говорят они.

И хотя Президент в четверг справедливо советовал не ждать, что нас похвалят за успехи, тем не менее за белорусской тактикой следят и оценивают.

Предлагаем пример такой позиции. Известная российская журналистка Екатерина Гордон вот так, эмоционально, выразила эту мысль – смотрите в видеоинформации:





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram