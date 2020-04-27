Источник материала: ОНТ

Полузащитник минского «Динамо» Иван Бахар стал лучшим игроком тура по версии Белорусской федерации футбола.

В выездном матче против «Смолевичей» Бахар забил один мяч, который, кстати, вошёл в число лучших в шестом туре, а также отдал голевую передачу. Кроме этого полузащитник сделал девять подборов мяча и спровоцировал четыре фола. А самый красивый гол оформил полузащитник мозырской «Славии» Владислав Жук – в ворота «Минска».

Фото: БЕЛТА

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