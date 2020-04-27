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Иван Бахар стал лучшим игроком тура по версии Белорусской федерации футбола

27.04.2020 22:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Иван Бахар стал лучшим игроком тура по версии Белорусской федерации футбола

Полузащитник минского «Динамо» Иван Бахар стал лучшим игроком тура по версии Белорусской федерации футбола.

В выездном матче против «Смолевичей» Бахар забил один мяч, который, кстати, вошёл в число лучших в шестом туре, а также отдал голевую передачу. Кроме этого полузащитник сделал девять подборов мяча и спровоцировал четыре фола. А самый красивый гол оформил полузащитник мозырской «Славии» Владислав Жук – в ворота «Минска».

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Полузащитник минского «Динамо» Иван Бахар стал лучшим игроком тура по версии Белорусской федерации футбола. В выездном матче против «Смолевичей» Бахар забил один...
 
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