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Иван Бахар стал лучшим игроком тура по версии Белорусской федерации футбола
Источник материала: ОНТ
Полузащитник минского «Динамо» Иван Бахар стал лучшим игроком тура по версии Белорусской федерации футбола.
В выездном матче против «Смолевичей» Бахар забил один мяч, который, кстати, вошёл в число лучших в шестом туре, а также отдал голевую передачу. Кроме этого полузащитник сделал девять подборов мяча и спровоцировал четыре фола. А самый красивый гол оформил полузащитник мозырской «Славии» Владислав Жук – в ворота «Минска».
Фото: БЕЛТА
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Полузащитник минского «Динамо» Иван Бахар стал лучшим игроком тура по версии Белорусской федерации футбола. В выездном матче против «Смолевичей» Бахар забил один...
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