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В Беларуси вновь подешевело автомобильное топливо
Источник материала: Myfin
Теперь цена за 1 литр топлива составляет:
В апреле автомобильное топливо дешевеет уже третий раз.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси с 26 апреля 2020 года вновь изменилась стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях. Моторное топливо подешевело на 1 копейку. Об этом...
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