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В Беларуси вновь подешевело автомобильное топливо

29.04.2020 11:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Теперь цена за 1 литр топлива составляет:

  • бензина АИ-92-К5-Евро – 1,70 рубля,
  • АИ-95-К5-Евро – 1,80 рубля,
  • АИ-98-К5-Евро – 2,02 рубля,
  • дизельного топлива – 1,80 рубля.

В апреле автомобильное топливо дешевеет уже третий раз.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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В Беларуси с 26 апреля 2020 года вновь изменилась стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях. Моторное топливо подешевело на 1 копейку. Об этом...
 
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