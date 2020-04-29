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Археологический музей "Берестье" присоединился к скучающему флешмобу

29.04.2020 12:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Археологический музей "Берестье" присоединился к скучающему флешмобу, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший научный сотрудник музея Александра Ярошенко.

Археологический музей "Берестье" присоединился к скучающему флешмобу

"Во время пандемии люди стараются не бывать в общественных местах. У нас тоже посетителей практически нет, хотя в такую пору года в "Берестье" всегда было многолюдно. На некоторые экспонаты посетители обращают особое внимание. Услышав про скучающий флешмоб, решили к нему присоединиться и показать предметы, которые вызывают у туристов повышенный интерес", - отметила Александра Ярошенко.

В Instagram-аккаунте "Берестья" размещено несколько шуточных фотографий, сделанных в популярных локациях. Например, на одном из снимков музей сожалеет, что никто не делает отличных снимков. Любимец публики глиняный кот Берестейка расстраивается из-за отсутствия внимания. Музейщики показали, как выглядят и другие скучающие по туристам экспонаты: древнеберестейские кузнец, пряха, корова, элементы строений.

Археологический музей "Берестье" присоединился к скучающему флешмобу

Археологический музей "Берестье" присоединился к скучающему флешмобу

Археологический музей "Берестье" присоединился к скучающему флешмобу

Археологический музей "Берестье" присоединился к скучающему флешмобу

Сейчас в музее готовятся к выставке одного предмета. Выбранный экспонат будет помещен в специальную витрину. В аннотации к нему будет познавательная информация. "Естественно, это будет отражено и в Instagram. В сложившейся ситуации стараемся как можно больше рассказывать о музее в интернете. Предмет мы уже определили, он будет из коллекции "дерево". Детали пока оставим в секрете", - сказала старший научный сотрудник.

В "Берестье" в 2019 году побывали почти 65 тыс. белорусских и зарубежных посетителей. Это уникальный музей, аналогов которого нет в Европе. Он открылся в марте 1982 года на Госпитальном острове Брестской крепости на месте детинца древнего Берестья. Во время раскопок, проведенных в 1969-1981 годах, ученые под руководством профессора Петра Лысенко определили точное местоположение городища, была вскрыта часть ремесленного квартала древнего города. Специалисты обнаружили более 220 деревянных жилых и хозяйственных построек XI - начала XIV веков, три уличные мостовые, частоколы, более 43 тыс. предметов материальной культуры.

Фото археологического музея "Берестье"

 
 
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  Археологический музей "Берестье" присоединился к скучающему флешмобу, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший научный сотрудник музея Александра Ярошенко. "Во...
 
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