Курсы валют на 29 апреля: курс доллара 2.4361, курс евро 2.6502, российский рубль 3.3066

Источник материала: Myfin

29.04.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0269 рубля до 2.4361, что составило 1.09%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.1393 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0032 (0.12%), на 29 апреля 2020 курс составил 2.6502. По итогам месяца евро уменьшился на 0.1869 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0093 рублей (0.28%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0055 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 31 090 000 32 152 600 32 591 300

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.39 – 2.435 рублей, курс продажи доллара 2.44 – 2.52. Евро можно было продать в диапазоне 2.575 – 2.645 рублей, купить – 2.65 – 2.73.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =74 (стоимость 1 доллара равна 74 российских рубля),

=74 (стоимость 1 доллара равна 74 российских рубля), EUR/USD =1.086 (1 евро стоит 1.086 доллар),

=1.086 (1 евро стоит 1.086 доллар), EUR/RUB =80.2 (80.2 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .