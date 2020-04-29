ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко поздравил президента Израиля с Днём Независимости

29.04.2020 13:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Израиля. День Независимости отмечает 29 апреля Израиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента Израиля с Днём Независимости

Обычно этот праздник сопровождается яркими и шумными гуляниями по всей стране, однако в 2020 году все массовые мероприятия пришлось отменить из-за пандемии.

Александр Лукашенко поздравил президента Израиля с Днём Независимости

Тем не менее, главные церемонии Дня Независимости пройдут по расписанию, но в ограниченном формате. С национальным праздником израильского коллегу Реувена Ривлина и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Реувен Ривлин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Израиля. День Независимости отмечает 29 апреля Израиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обычно этот праздник сопровождается яркими и шумными...
 
Новости дня
Новости разные
 
На окно квартиры села чайка, и это увидел кот. Просто взгляните на его реакцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика