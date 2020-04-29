Областной суд вынес обвинительный приговор барановичскому водителю, сбившему пешехода. Местный суд до этого его оправдал

Источник материала: Виртуальный Брест

Водитель своей вины не признал. Житель города Барановичи Сергей Ткачук в ноябре 2016 года попал в аварию , после которой стал инвалидом II группы. Мужчина шел по краю проезжей части, когда его сбил Mitsubishi Pajero. Водитель с места ДТП уехал, но потом вернулся. К этому времени там уже были скорая помощь и милиция, которую вызвали очевидцы аварии.





Фото: Intex-press

Сергей получил тяжелые травмы, его доставили в реанимацию. Водителя отвезли на освидетельствование. Экспертиза показала, что он пьян – 1,1 промилле.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК РБ («Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения») и ч. 3 ст. 159 УК РБ («Оставление в опасности»).

Расследование длилось почти три года – судебный процесс начался в октябре 2019-го. Обвиняемый свою вину не признал. Заявил, что не нарушал ПДД и пешехода не сбивал – тот сам выскочил под колеса джипа. Водитель также сообщил, что в опасном положении сбитого пешехода не бросал – с ним оставались другие люди, и спиртное он пил не до аварии, а уже после, от волнения.

Суд Барановичского района и города Барановичи пришел к выводу, что вина водителя по двум статьям не доказана. Его оправдали «за отсутствием состава преступления», а гражданский иск Сергея о взыскании судебных расходов не удовлетворили.

Сергей подал апелляционную жалобу, и Брестский областной суд 25 февраля этот приговор отменил .

Брестский областной суд: виновен

Заседание Брестского областного суда началось 31 марта. Вновь были допрошены участники и свидетели аварии. Во время процесса один из сотрудников правоохранительных органов, который отвозил обвиняемого на освидетельствование, рассказал суду, что от водителя исходил запах алкоголя:

– Он сказал нам, что выпил до ДТП. Был в гостях, употребил 100 грамм водки и поехал ставить машину в гараж.

Эти же показания милиционер давал и четыре года назад – судья зачитал их.

Обвиняемый же настаивал, что пил спиртное после аварии и настаивал на своей невиновности.

Как сообщила Intex-press Валерия Клевко, представитель потерпевшего Сергея Ткачука, 29 апреля Брестский областной суд признал обвиняемого виновным по всем предъявленным статьям и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, суд лишил мужчину права управления транспортным средством сроком на пять лет и назначил штраф в размере 27 тысяч рублей (1000 базовых величин). Также суд постановил взыскать с обвиняемого компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего в сумме 20 тысяч рублей.

Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.