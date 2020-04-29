﻿ Найти золотую монету среди копилок. Изумительно хитрая головоломка для самых внимательных. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Найти золотую монету среди копилок. Изумительно хитрая головоломка для самых внимательных

29.04.2020 17:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новая головоломка бросает вызов самым внимательным зрителям.

Необходимо найти золотую монету, которая спрятана на картинке со множеством копилок, сообщает Daily Mail.

НАЙДИТЕ МОНЕТКУНайти золотую монету среди копилок. Изумительно хитрая головоломка для самых внимательных
Фото: Daily Mail

Изображение создано британским брендом Raisin и выглядит как небольшие копилки розового цвета, расположенные одна на одной. Конечно, пространство для поиска ограничено, но найти клад не так просто, как кажется на первый взгляд.

Только самые внимательные смогут найти монетку – стоит сосредоточиться на пространствах между копилками.

ПОДСКАЗКА: обратите внимание на правую часть изображения снизу.

В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее? (смотрите здесь).

ОТВЕТ:
Найти золотую монету среди копилок. Изумительно хитрая головоломка для самых внимательных
Фото: Daily Mail

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая головоломка бросает вызов самым внимательным зрителям. Необходимо найти золотую монету, которая спрятана на картинке со множеством копилок, сообщает Daily Mail....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Одноклассниках появилась возможность запускать трансляции видеозвонков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика