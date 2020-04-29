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Найти золотую монету среди копилок. Изумительно хитрая головоломка для самых внимательных
Источник материала: СТВ
Новая головоломка бросает вызов самым внимательным зрителям.
Необходимо найти золотую монету, которая спрятана на картинке со множеством копилок,
НАЙДИТЕ МОНЕТКУ
Изображение создано британским брендом Raisin и выглядит как небольшие копилки розового цвета, расположенные одна на одной. Конечно, пространство для поиска ограничено, но найти клад не так просто, как кажется на первый взгляд.
Только самые внимательные смогут найти монетку – стоит сосредоточиться на пространствах между копилками.
ПОДСКАЗКА: обратите внимание на правую часть изображения снизу.
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Новая головоломка бросает вызов самым внимательным зрителям. Необходимо найти золотую монету, которая спрятана на картинке со множеством копилок, сообщает Daily Mail....
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