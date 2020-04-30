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2 мая работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

30.04.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

2 мая работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

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2 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет первый заместитель председателя Брестского горисполкома Кравчук Вадим Васильевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

2 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Ленинского района г. Бреста Тупица Владимир Константинович.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться с 9.00 до 12.00 по номеру: (80162) 21-06-12.

2 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Московского района города Бреста Метлицкий Вячеслав Валерьевич.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77.

 
Теги: Брест
 
 
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  2 мая работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 2 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую...
 
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