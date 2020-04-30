ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В 29-м туре женского ЧБ по футболу будут играть 8 команд

30.04.2020 12:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женскому чемпионату Беларуси по футболу быть! 30 апреля начинается 29-й розыгрыш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально старт первенства планировался на 16 апреля, но был отложен, так как несколько спортсменок контактировали с возможными носителями COVID-19. Проведенные тесты на наличие вируса дали отрицательные результаты.

Таким образом, в нынешнем чемпионате сыграют восемь команд. Женская лига пройдет в три круга и продлится до 8 ноября.

Отметим, последние семь лет чемпионом неизменно становился футбольный клуб «Минск». К слову, в новый сезон команда-обладатель предыдущего трофея идет с новым тренером. Им стал Вячеслав Григоров.

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Женскому чемпионату Беларуси по футболу быть! 30 апреля начинается 29-й розыгрыш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изначально старт...
 
Новости дня
Новости разные
 
Введение оплаты за отопление и газ для не занятых в экономике переносится на год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика