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В 29-м туре женского ЧБ по футболу будут играть 8 команд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женскому чемпионату Беларуси по футболу быть! 30 апреля начинается 29-й розыгрыш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изначально старт первенства планировался на 16 апреля, но был отложен, так как несколько спортсменок контактировали с возможными носителями COVID-19. Проведенные тесты на наличие вируса дали отрицательные результаты.
Таким образом, в нынешнем чемпионате сыграют восемь команд. Женская лига пройдет в три круга и продлится до 8 ноября.
Отметим, последние семь лет чемпионом неизменно становился футбольный клуб «Минск». К слову, в новый сезон команда-обладатель предыдущего трофея идет с новым тренером. Им стал Вячеслав Григоров.
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Новости Беларуси. Женскому чемпионату Беларуси по футболу быть! 30 апреля начинается 29-й розыгрыш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изначально старт...
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