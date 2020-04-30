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Комики на карантине, зрители — на «разгоне»: на VOKA стартует новый сезон «Свой Stand Up: Разгоны»

30.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

С 29 апреля на VOKA стартует новый сезон юмористического шоу «Свой Stand Up» – «Комики на карантине».

На этот раз белорусским комикам предстоит обсуждать злободневную тему выживания в режиме самоизоляции и социального дистанцирования. А зрителям – становиться непосредственными участниками создания каждого выпуска, задавая тон будущей беседы в режиме «разгона».

Героями второго сезона шоу «Свой Stand Up: Разгоны» на VOKA стали известные белорусские стендаперы Дмитрий Нарышкин, Степан Манкевич, Андрей Щегель и Евгений Буракевич. В новом сезоне запланировано три эпизода, которые будут появляться в эфире по средам.

На этот раз комики в каждом выпуске будут соревноваться в остроумии со своими зрителями. Своего рода «разгоном» бесед между участниками шоу «Свой Stand Up» станут самые смешные ответы посетителей официальной страницы VOKA в соцсетях на ряд шуточных вопросов.

Смотреть шоу все пользователи видеосервиса VOKA смогут бесплатно и в удобное для себя время. После выхода все выпуски будут доступны в режиме архива.

 
 
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С 29 апреля на VOKA стартует новый сезон юмористического шоу «Свой Stand Up» – «Комики на карантине».
 
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