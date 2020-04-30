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Рубикон почти перейден: инфляция в марте составила 4,9%
Источник материала: Партизан
Нацбанк сообщает, что прирост потребительских цен в марте составил 4,9% в годовом выражении при установленном на 2020 год целевом параметре не более 5%.
При этом годовой темп прироста регулируемых цен и тарифов в марте составил 7,5%, что соответствует уровню декабря 2019 года. Наибольший вклад в их прирост в годовом выражении обеспечило повышение стоимости услуг ЖКХ, автомобильного топлива, услуг связи, услуг высшего образования, а также табачных изделий.
Высокая степень неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в экономике в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки обусловила рост инфляционных ожиданий предприятий.
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Нацбанк сообщает, что прирост потребительских цен в марте составил 4,9% в годовом выражении при установленном на 2020 год целевом параметре не более 5%.
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