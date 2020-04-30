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Ученый-экономист: Мой совет Беларуси - занять денег и провести реформы
Источник материала: Партизан
Профессор Парижского университета Sciences Po, ученый-экономист Сергей Гуриев ответил на вопросы СЕО и основателя ИТ-компании Andersen Александра Хомича.
В интервью экономист дал несколько советов Беларуси. Первый — занять денег и провести реформы. При этом деньги потратить на то, чтобы сгладить социальные издержки.
Экономист напомнил, что нашей стране для роста нужны открытость к инвестициям и приватизация.
"Белорусские власти выступают в поддержку реформ, но когда доходит до дела, все идет медленнее, чем должно. Это связано с тем, что реформы чем дольше откладываешь — тем болезненнее они получаются.
Когда приватизируете компанию, которая существовала за счет явных или скрытых субсидий, то это приводит к сокращению персонала, так как эта компания не может работать на рынке без субсидий. Это означает, что нужно будет заботится о людях, которые потеряли работу, а для этого нужны бюджетные расходы, - сказал Сергей Гуриев
Позволить себе дополнительные расходы страна не может, поскольку находится в тяжелом положении — переговоры по поводу налогового маневра идут не очень успешно. И Беларусь по-прежнему сильно зависит от скрытых субсидий со стороны России.
"Проблема в том, что белорусское руководство много раз пыталось занять деньги у МВФ, и всегда не выполняла свои обязательства. Поэтому трудно себе представить, как высокие руководители, которые не выполняли свои обязательства перед международными организациями, могут убедить их в том, что они могут занять и выполнить обязательства", - говорит экономист.
Гуриев напомнил, что в рамках стратегии сотрудничества Беларуси с ЕБРР ни одной приватизационной сделки не состоялось.
А без помощи международных организаций ситуация для Беларуси очень тяжелая, считает экономист. По его мнению, многие чиновники понимают это. Но люди, принимающие решения, убеждены, что статус-кво является жизнеспособным.
Сам Гуриев сказал, что так не считает.
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Профессор Парижского университета Sciences Po, ученый-экономист Сергей Гуриев ответил на вопросы СЕО и основателя ИТ-компании Andersen Александра Хомича.
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