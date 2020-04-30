ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ученый-экономист: Мой совет Беларуси - занять денег и провести реформы

30.04.2020 18:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Профессор Парижского университета Sciences Po, ученый-экономист Сергей Гуриев ответил на вопросы СЕО и основателя ИТ-компании Andersen Александра Хомича.

В интервью экономист дал несколько советов Беларуси. Первый — занять денег и провести реформы. При этом деньги потратить на то, чтобы сгладить социальные издержки.

Экономист напомнил, что нашей стране для роста нужны открытость к инвестициям и приватизация.

"Белорусские власти выступают в поддержку реформ, но когда доходит до дела, все идет медленнее, чем должно. Это связано с тем, что реформы чем дольше откладываешь — тем болезненнее они получаются. 

Когда приватизируете компанию, которая существовала за счет явных или скрытых субсидий, то это приводит к сокращению персонала, так как эта компания не может работать на рынке без субсидий. Это означает, что нужно будет заботится о людях, которые потеряли работу, а для этого нужны бюджетные расходы, - сказал Сергей Гуриев


Позволить себе дополнительные расходы страна не может, поскольку находится в тяжелом положении — переговоры по поводу налогового маневра идут не очень успешно. И Беларусь по-прежнему сильно зависит от скрытых субсидий со стороны России.

"Проблема в том, что белорусское руководство много раз пыталось занять деньги у МВФ, и всегда не выполняла свои обязательства. Поэтому трудно себе представить, как высокие руководители, которые не выполняли свои обязательства перед международными организациями, могут убедить их в том, что они могут занять и выполнить обязательства", - говорит экономист.

Гуриев напомнил, что в рамках стратегии сотрудничества Беларуси с ЕБРР ни одной приватизационной сделки не состоялось.

А без помощи международных организаций ситуация для Беларуси очень тяжелая, считает экономист. По его мнению, многие чиновники понимают это. Но люди, принимающие решения, убеждены, что статус-кво является жизнеспособным.

Сам Гуриев сказал, что так не считает.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профессор Парижского университета Sciences Po, ученый-экономист Сергей Гуриев ответил на вопросы СЕО и основателя ИТ-компании Andersen Александра Хомича.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси готовится госпрограмма о земельно-имущественных отношениях на 2021-2025 годы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика