Карпенко: дистанционное образование вряд ли заменит классно-урочную систему

Источник материала: Виртуальный Брест

Дистанционное образование вряд ли заменит классно-урочную систему, заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко во время посещения средней школы №64 Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.





"Может ли компьютер заменить живое общение с человеком? Думаю, точно так же дистанционное образование вряд ли заменит классно-урочную систему, - сказал Игорь Карпенко. - Дистанционное образование - это не панацея. Классно-урочная система себя не изжила, она будет продолжать существовать и развиваться. Сегодня ситуация нам показала, что дистанционную систему надо использовать для новейших технологий".