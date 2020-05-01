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Карпенко: дистанционное образование вряд ли заменит классно-урочную систему
01.05.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дистанционное образование вряд ли заменит классно-урочную систему, заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко во время посещения средней школы №64 Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Может ли компьютер заменить живое общение с человеком? Думаю, точно так же дистанционное образование вряд ли заменит классно-урочную систему, - сказал Игорь Карпенко. - Дистанционное образование - это не панацея. Классно-урочная система себя не изжила, она будет продолжать существовать и развиваться. Сегодня ситуация нам показала, что дистанционную систему надо использовать для новейших технологий".
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Дистанционное образование вряд ли заменит классно-урочную систему, заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко во время посещения средней...
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