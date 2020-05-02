Земляки-ветераны Великой Отечественной войны. Михаил Дмитриевич Бурван из деревни Сушицк

Источник материала: Полесская правда

Очень важно нынешнему поколению не забывать и передавать потомкам историю Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Страшная трагедия коснулась абсолютно каждого белоруса. В эти тяжелые годы солдаты и обычные жители нашей страны совершали героические поступки и, пройдя через боль и лишения, сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Родине. С каждым годом все меньше и меньше остается участников и свидетелей тех страшных событий. В Пинском районе их осталось лишь двадцать. Корреспонденты pinsknews.by в совместном проекте «Полесской правды» и Пинского районного исполнительного комитета расскажут о каждом из них.





98-й год рождения отметил 1 января этого года Михаил Дмитриевич Бурван из Сушицка. Но, как сейчас, помнит все события, связанные

с военным временем.

До войны Михаил Дмитриевич работал на почте. Он хорошо помнит тот день, когда в деревню пришли фашисты. «Ко мне на работу приехали начальник почты Безуглов и главный бухгалтер, – рассказывает М.Д. Бурван. – Говорят, мол, закрывай всё и иди домой. Попрощались и уехали, а я остался. Только собрался уходить – немцы тут как тут. Я стою около почты. Молодой немец подошел ко мне и говорит, мол, капут Москве. А я думаю сам себе: еще неизвестно, кому капут будет, Москве или вам».

Повестку в армию Михаил Дмитриевич получил 15 августа 1944 года. Служил в составе 1107-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии, был связистом. Участвовал в боях на территории Польши. В одну из ночей предстояло форсировать Вислу. От своего командира Михаил получил приказ передать эту информацию командирам других рот. Боец бросился исполнять приказ. И тут солдата ранило… Случилось это

15 октября 1944 года. Михаил Дмитриевич до сих пор не понимает, что произошло: был ли это выстрел снайпера, шальная пуля или взрыв. Знает точно, что ему повезло. На голове у солдата была каска, и она спасла ему жизнь. Но ранение оказалось тяжелым. Рана долго не заживала, поэтому Михаилу Дмитриевичу предстояло длительное лечение в госпитале. Какое-то время, после того, как рана зажила, М.Д. Бурван был санитаром в санчасти. После госпиталя Михаила Дмитриевича направили в инженерное управление (633 осб) ВМФ СССР. Приходилось восстанавливать разрушенные после войны железные дороги, здания. М.Д. Бурван награжден орденом Отечественной войны І степени.

Возвратившись домой, Михаил Дмитриевич с 1949 года работал на Городищенском фанерном заводе (сейчас это мебельная фабрика). Прошел путь от рабочего до мастера смены по изготовлению спецмебели Городищенского цеха. Работал учетчиком, нормировщиком, старшим мастером фанерного цеха, заведующим центральным складом, мастером участка, мастером ОТК. За успехи в выполнении производственного плана Михаила Дмитриевича неодно-кратно премировали, а в 1963 году занесли на Доску почета предприятия.

С 1982 года Михаил Дмитриевич на заслуженном отдыхе. С женой Марией Максимовной вырастили двух дочерей и сына, помогали растить внуков и правнуков.

Михаил Дмитриевич – очень солнечный, лучистый человек, от него исходит надежность, уверенность. Глядя на него, четко понимаешь: благодаря именно таким людям мы победили в тяжелом противостоянии, добывая кровью и потом победу своим потомкам.

Инна УРБАНОВИЧ