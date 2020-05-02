Что стоит посмотреть в археологическом музее в Беловежской пуще? Показываем...

Источник материала: Виртуальный Брест

Как газета Заря сообщала ранее, на прошлой неделе в археологическом музее, который расположен на территории Беловежской пущи, для посетителей открылись еще две новые экспозиции: «Древнегерманское подворье железного века» и «Славянское поселение раннего средневековья».





Напомним, что уникальнейший для нашей страны музей под открытым небом появился в июне прошлого года. Именно тут белорусские археологи нашли два десятка стоянок каменного, бронзового и железного века. Работы, кстати, ведутся и по сей день.

Попасть в археологический музей легко и быстро - везде есть указатели. Билеты приобретаются или в кассах национального парка, или уже на территории музея, но за наличку. Стоимость: 8 рублей (взрослый) и 4 рубля (детский).

Показываем, что сейчас там можно увидеть.

Экспозиция «Славянское поселение раннего средневековья (V-IX вв. н.э.)». Тут воссозданы подворья, отражающие историю появления ранних славян на территории Беларуси, их быт, воинское дело, сельское хозяйство и животноводство, а также ремесла и промыслы. Посетители могут зайти в подворье гончара, хлебороба, подворье прядения и ткачества, деревообработки и лозоплетения. Всё можно не только изучить, но и потрогать.

















































В Древнегерманском подворье железного века (II-V вв. н.э.) можно познакомиться с древними готами, которые мигрировали в первых веках нашей эры от побережья Балтики к Черному морю и оставили значительный след в истории как белорусских земель, так и всей Европы. Тут представлен быт рудокопа-кузнеца, можно увидеть воинское вооружение, железные орудия труда.













И конечно, городище позднего бронзового - раннего железного века (I тыс. до н.э. - V в. н.э.).

































А вот так территория археологического музея будет выглядеть в перспективе. Тут появятся новые экспозиции: стоянка мезолита, неолита, бронзового века, городок археолога, учебно-развлекательная зона, а также зона культурно-массовых мероприятий с эстрадой. Кроме того, запланирована парковка на 99 машиномест.















