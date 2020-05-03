Boeing идет на дно: Авиакомпании не нуждаются в новых самолетах

Достаточно сказать, что было объявлено о сокращении 16 000 рабочих мест из 160 тысяч сотрудников по всему миру. Это значительно больше, чем предварительные данные о 7 тысячах, которые появлялись в СМИ накануне. Но компании нужно как-то спасать положение, она уже вошла в кризис, связанный с пандемией, не в лучшей форме.





Haqqin.az Об этом пишет Леонид Швец в издании





За первые три месяца 2020 года Boeing потерял 1,7 миллиарда долларов из-за почти полной остановки авиационного сообщения в мире. Авиакомпании не нуждаются в новых самолетах, а уже имеющийся авиапарк не летает и не проходит текущего ремонтного обслуживания, который также давал большую долю дохода компании.





Но еще до вхождения эпидемии до масштабных значений, в январе, компания не смогла продать ни одного самолета – впервые с 1962 года. Тут сказался скандал вокруг самолета 737 MAX, который должен был стать мировой сенсацией и лидером продаж, но после двух катастроф с человеческими жертвами, произошедшими по вине разработчиков программного обеспечения, эта модель уже два года не летает, а ее доработка съедает огромные средства. Потери по 737 MAX оцениваются в пять миллиардов. Всего за квартал продано лишь 50 коммерческих самолетов – в три раза меньше, чем в прошлом году.









Исполнительный директор американского авиастроительного концерна Дэвид Кэлхун, занявший свой пост в январе, ожидает, что в этом году выручка мировых авиакомпаний упадет на 314 миллиардов. Только в США «приземлены» более 2,8 тысячи самолетов. По его прогнозам, ситуация восстановится не раньше, чем через 3-5 лет. Кроме того, в связи с заболеваниями среди работников Boeing был вынужден останавливать часть заводов. Сейчас их опять запустят, но проведут сокращения, в первую очередь на тех производствах, где делают гражданские широкофюзеляжные модели – 787, 777 и тот же 737 MAX. Boeing уже выбрал кредитную линию, предоставленную правительством США на 13,8 миллиарда долларов и просит дополнительные 60 миллиардов.





В этих неблагоприятных условиях компания намерена сосредоточиться на оборонных и космических заказах от государства, которые по понятным причинам гарантируют стабильный доход.





Хотя главный конкурент Airbus в условиях общего падения рынка авиаперевозок тоже испытывает серьезные проблемы, Boeing получил просто сокрушительный удар. От краха компанию бережет только готовность американского правительства защищать свой рынок от европейской продукции. Да и трудно себе представить, чтобы в обозримом будущем американские авиакомпании перешли на продукцию Airbus. Патриотизм имеет рыночное измерение.