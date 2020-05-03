ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Boeing идет на дно: Авиакомпании не нуждаются в новых самолетах

03.05.2020 17:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

29 апреля мировой авиастроительный гигант опубликовал финансовую отчетность за первый квартал и сообщил о планах развития. Как и следовало ожидать, вместо планов развития были представлены планы выживания.

Достаточно сказать, что было объявлено о сокращении 16 000 рабочих мест из 160 тысяч сотрудников по всему миру. Это значительно больше, чем предварительные данные о 7 тысячах, которые появлялись в СМИ накануне. Но компании нужно как-то спасать положение, она уже вошла в кризис, связанный с пандемией, не в лучшей форме.

Об этом пишет Леонид Швец в издании Haqqin.az

За первые три месяца 2020 года Boeing потерял 1,7 миллиарда долларов из-за почти полной остановки авиационного сообщения в мире. Авиакомпании не нуждаются в новых самолетах, а уже имеющийся авиапарк не летает и не проходит текущего ремонтного обслуживания, который также давал большую долю дохода компании.

Но еще до вхождения эпидемии до масштабных значений, в январе, компания не смогла продать ни одного самолета – впервые с 1962 года. Тут сказался скандал вокруг самолета 737 MAX, который должен был стать мировой сенсацией и лидером продаж, но после двух катастроф с человеческими жертвами, произошедшими по вине разработчиков программного обеспечения, эта модель уже два года не летает, а ее доработка съедает огромные средства. Потери по 737 MAX оцениваются в пять миллиардов. Всего за квартал продано лишь 50 коммерческих самолетов – в три раза меньше, чем в прошлом году.


Исполнительный директор американского авиастроительного концерна Дэвид Кэлхун, занявший свой пост в январе, ожидает, что в этом году выручка мировых авиакомпаний упадет на 314 миллиардов. Только в США «приземлены» более 2,8 тысячи самолетов. По его прогнозам, ситуация восстановится не раньше, чем через 3-5 лет. Кроме того, в связи с заболеваниями среди работников Boeing был вынужден останавливать часть заводов. Сейчас их опять запустят, но проведут сокращения, в первую очередь на тех производствах, где делают гражданские широкофюзеляжные модели – 787, 777 и тот же 737 MAX. Boeing уже выбрал кредитную линию, предоставленную правительством США на 13,8 миллиарда долларов и просит дополнительные 60 миллиардов.

В этих неблагоприятных условиях компания намерена сосредоточиться на оборонных и космических заказах от государства, которые по понятным причинам гарантируют стабильный доход.

Хотя главный конкурент Airbus в условиях общего падения рынка авиаперевозок тоже испытывает серьезные проблемы, Boeing получил просто сокрушительный удар. От краха компанию бережет только готовность американского правительства защищать свой рынок от европейской продукции. Да и трудно себе представить, чтобы в обозримом будущем американские авиакомпании перешли на продукцию Airbus. Патриотизм имеет рыночное измерение.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 апреля мировой авиастроительный гигант опубликовал финансовую отчетность за первый квартал и сообщил о планах развития. Как и следовало ожидать, вместо планов...
 
Новости дня
Новости разные
 
КХЛ. Белорусский защитник Дмитрий Коробов подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика