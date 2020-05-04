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Задержана россиянка, которая хотела незаконно пересечь белорусско-польскую границу

04.05.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Когда нельзя, но очень хочется. Стражи отечественных рубежей задержали россиянку, которая хотела незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Увидели ее в Брестском районе. Первым оправданием барышни была легенда, якобы она искала поблизости магазин. Вот только для шопинга у нее был весьма специфический багаж - палатка и спальный мешок. Да и в телефоне дамы были отнюдь не адреса магазинов, а географические карты. Когда версия не прошла, нарушительница все же рассказала правду. Оказалось, что Польша была бы лишь перевалочной базой, а за мечтой девушка планировала отправиться во Францию. В стране романтики живет ее избранник, которого влюбленная и планировала навестить. Вот только пандемия и закрытие границ нарушили их планы на будущее. Люди в погонах порыв россиянки оценили, но закон есть закон. Теперь за нарушение погранрежима ее ожидает депортация, а также запрет въезда в Беларусь на 5 лет. 
 
 
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Когда нельзя, но очень хочется. Стражи отечественных рубежей задержали россиянку, которая хотела незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Увидели ее в...
 
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