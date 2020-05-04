Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержана россиянка, которая хотела незаконно пересечь белорусско-польскую границу Когда нельзя, но очень хочется. Стражи отечественных рубежей задержали россиянку, которая хотела незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Увидели ее в...

Когда нельзя, но очень хочется. Стражи отечественных рубежей задержали россиянку, которая хотела незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Увидели ее в Брестском районе. Первым оправданием барышни была легенда, якобы она искала поблизости магазин. Вот только для шопинга у нее был весьма специфический багаж - палатка и спальный мешок. Да и в телефоне дамы были отнюдь не адреса магазинов, а географические карты. Когда версия не прошла, нарушительница все же рассказала правду. Оказалось, что Польша была бы лишь перевалочной базой, а за мечтой девушка планировала отправиться во Францию. В стране романтики живет ее избранник, которого влюбленная и планировала навестить. Вот только пандемия и закрытие границ нарушили их планы на будущее. Люди в погонах порыв россиянки оценили, но закон есть закон. Теперь за нарушение погранрежима ее ожидает депортация, а также запрет въезда в Беларусь на 5 лет.