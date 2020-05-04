За гнездом сокола-пустельги в Бресте можно наблюдать онлайн

Источник материала: Виртуальный Брест

Увидеть своими глазами, что происходит в гнезде сокола-пустельги, расположенном в одной из многоэтажек микрорайона Восток, можно онлайн.





Такую возможность каждый год предоставляют «Ахова птушак Бацькаýшчыны» при технической поддержке СПД «Элнет».