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За гнездом сокола-пустельги в Бресте можно наблюдать онлайн
04.05.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Увидеть своими глазами, что происходит в гнезде сокола-пустельги, расположенном в одной из многоэтажек микрорайона Восток, можно онлайн.
Такую возможность каждый год предоставляют «Ахова птушак Бацькаýшчыны» при технической поддержке СПД «Элнет».
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Увидеть своими глазами, что происходит в гнезде сокола-пустельги, расположенном в одной из многоэтажек микрорайона Восток, можно онлайн. Такую возможность...
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