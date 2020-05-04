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За гнездом сокола-пустельги в Бресте можно наблюдать онлайн

04.05.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Увидеть своими глазами, что происходит в гнезде сокола-пустельги, расположенном в одной из многоэтажек микрорайона Восток, можно онлайн.

За гнездом сокола-пустельги в Бресте можно наблюдать онлайн

Такую возможность каждый год предоставляют «Ахова птушак Бацькаýшчыны» при технической поддержке СПД «Элнет».

 
 
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  Увидеть своими глазами, что происходит в гнезде сокола-пустельги, расположенном в одной из многоэтажек микрорайона Восток, можно онлайн. Такую возможность...
 
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