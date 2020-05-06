Через месяц у школьников начинаются экзамены. Кто имеет право их не сдавать?

Источник материала: Полесская правда



Выпускные экзамены для учеников 11-х классов проведут с 1 по 9 июня, а для девятиклассников – 2, 4 и 9 июня. Справку об освобождении от интеллектуальных испытаний нужно принести в школу до 10 мая.

Образовательный процесс в Беларуси в этом году официально завершится 30 мая. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, экзамены для школьников отменять не собираются.

– Ученики 11 классов будут сдавать 4 предмета. В письменной форме изложение по русскому или белорусскому языку (на выбор) и контрольную работу по математике. В устной форме – иностранный язык и историю Беларуси. Девятиклассники пройдут письменные испытания по белорусскому и русскому языкам (диктант) и сдадут экзамен по математике в виде контрольной работы, – уточнили в Министерстве образования.

Кому экзамены можно не сдавать?

По информации медиков, справку-освобождение от экзаменов может получить лишь тот ученик, который по состоянию здоровья не может наравне со всеми справиться с заданиями, а также тот, чье состояние может серьезно ухудшиться из-за стресса и нагрузки.

Полный список болезней утвержден постановлением Министерства здравоохранения. В документе рядом с названием заболевания указан срок освобождения. При некоторых диагнозах справка выдается на постоянной основе, в других случаях – на срок от двух недель до года. Решение об освобождении от экзаменов принимает педагогический совет до 31 августа текущего года (до конца пересдач) на основе медицинского документа.

Что делать, если какого-то заболевания, с которым ребенок не сможет сдавать экзамены, в списке нет?

В таком случае освобождение от испытаний может быть выдано отдельно по решению управления образования районного (городского) исполнительного комитета и педагогического совета школы или гимназии.

Таким правом обладают учащиеся, которые обучаются индивидуально на дому; учащиеся-инвалиды со значительными ограничениями передвижения, самообслуживания, ориентации, общения и контроля за поведением, а также учащиеся с обострением хронических болезней (в особых случаях).

Полный список болезней, которые освобождают от экзаменов

Заболевание Сроки освобождения от экзаменов Активный прогрессирующий туберкулез легких и другие прогрессирующие формы внелегочного туберкулеза Постоянно Туберкулезный менингит Постоянно Полиомиелит острый Постоянно Вирусный гепатит До 1 месяца после выписки из стационара Менингококковый менингит, серозный и гнойный менингит различной этиологии До 1 года после выписки из стационара Серозные и гнойные энцефалиты и менингоэнцефалиты Постоянно Инфекционный мононуклеоз (тяжелое и среднетяжелое течение) До 1 месяца после выписки из стационара Детские инфекционные болезни (коклюш, дифтерия, скарлатина, ветряная оспа, краснуха. Корь, эпидемический паротит, кишечные инфекции), иерсиниоз, болезнь Лайма Индивидуально до 1 месяца после выздоровления СПИД Постоянно Злокачественные опухоли Постоянно Эндокринные заболевания: сахарный диабет (средняя и тяжелая формы);

тиреотоксикоз;

гипотиреоз (суб- и декомпенсированное течение);

несахарный диабет (средняя и тяжелые формы);

болезнь Иценко-Кушинга;

хроническая надпочечниковая недостаточность (средняя и тяжелая формы);

гиперпаратиреоз;

врожденная дисфункция коры надпочечников. Постоянно Эндокринные заболевания: острый и подострый тиреоидит Индивидуально до 6 месяцев после выписки из стационара Субтотальная резекция щитовидной железы До 10-12 месяцев после операции Заболевания системы крови: лейкоз;

лимфогрануломатоз;

гемофилия (среднетяжелая и тяжелая формы). Постоянно Заболевания системы крови: анемия различной этиологии (среднетяжелая и тяжелая формы) Не менее 6 месяцев после нормализации показателей крови Заболевания системы крови: идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа) Не менее 9 месяцев после нормализации уровня тромбоцитов Заболевания системы крови: геморрагический васкулит Не менее 9 месяцев после обострения Шизофрения Строго индивидуально при обязательном заключении психиатра Психозы различной этиологии Строго индивидуально при обязательном заключении психиатра Психопатии, психоподобные состояния в стадии декомпенсации Строго индивидуально при обязательном заключении психиатра Неврозы, неврозоподобные состояния, реактивные состояния в стадии декомпенсации Строго индивидуально при обязательном заключении невропатолога или психиатра Эпилепсия с частыми и средней частоты припадками Постоянно Выраженные энцефалоастенические проявления различной этиологии, психоорганический синдром Строго индивидуально при обязательном заключении невропатолога или психиатра Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии глубоких и стойких нарушений движений, координации, чувствительности или трофики Строго индивидуально при обязательном заключении невропатолога Перенесенный арахноидит с периодическими обострениями и снижением трудоспособности Строго индивидуально при обязательном заключении невропатолога Выраженные вазовегетативные нарушения со склонностью к ангиоспазмам, сосудистыми кризами, обморочным состоянием и другими тяжелыми проявлениями вазопатии Строго индивидуально при обязательном заключении невропатолога Тяжелые нарушения речи (моторная и сенсорная алалия, афазия, выраженная дизартрия) Постоянно от устных экзаменов Высокая степень заикания Постоянно от устных экзаменов Высокая близорукость с осложнениями со стороны сосудистой и сетчатой оболочек независимо от остроты зрения Постоянно Близорукость слабой и средней степени с осложнениями со стороны сосудистой и сетчатой оболочек и значительным понижением остроты зрения ниже 0,5 одного глаза и ниже 0,1 другого (с коррекцией) Постоянно Близорукость любой степени независимо от остроты зрения после хирургического вмешательства или лазерной коагуляции сетчатки Индивидуально 1-3 месяца после вмешательства Двусторонняя афакия или артифакия Постоянно Односторонняя афакия или артифакия До 1 года после хирургического вмешательства Заболевания роговицы, сосудистой оболочки, сетчатки и зрительного нерва, имеющие прогредиентное или рецидивирующее течение Постоянно Глаукома Постоянно Тугоухость II-IV степени Постоянно от диктанта и изложения по русскому, белорусскому и др. языкам (при восприятии текста на слух) Ревматизм – активная фаза До 6 месяцев после последней атаки Артериальная гипертензия Постоянно по заключению кардиолога Бронхиальная астма средней тяжести и тяжелое течение Постоянно Хронические неспецифические заболевания легких (нагноительные заболевания на фоне врожденных пороков развития легких, бронхоэктатическая болезнь) с частыми обострениями (2-3 раза в год) или явлениями легочной недостаточности Постоянно Операция по поводу бронхоэктатической болезни До 6 месяцев после операции Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, в том числе острые эрозии и язвы Два месяца после обострения Хронический активный гепатит Постоянно Хронический персистирующий гепатит В период обострения Болезнь Крона Постоянно Неспецифический язвенный колит Постоянно Острый гломерулонефрит Один месяц после выписки из стационара Хронический гломерулонефрит с прогрессирующим или рецидивирующим течением Постоянно Острый пиелонефрит Один месяц после выписки из стационара Хронический пиелонефрит с рецидивирующим течением Постоянно Системные заболевания соединительной ткани (красная волчанка, распространенная склеродермия, дерматомиозит и другие) Постоянно Заболевания кожи в резко выраженной степени (эпидермолиз, распространенная экзема, диффузный нейродермит, распространенный псориаз и другие) Один месяц после выздоровления Врожденные и приобретенные пороки сердца, состояние после операции по поводу порока сердца Строго индивидуально по заключению кардиолога, ревматолога или кардиохирурга Операция по поводу аппендицита Две недели после выписки из стационара Грыжесечение Две недели после выписки из стационара Операция по поводу непроходимости кишечника Один месяц после выписки из стационара Переломы костей верхней конечности В период иммобилизации от всех экзаменов, до 1 месяца со дня снятия иммобилизации при переломах костей ведущей руки от письменных экзаменов Переломы костей нижней конечности Две-три недели со дня снятия иммобилизации Перелом черепа, позвоночника и костей туловища Два месяца после выписки из стационара Черепно-мозговые травмы, травматические повреждения спинного мозга: без последствий или с минимальными неврологическими нарушениями До 2-х месяцев после получения травмы Черепно-мозговые травмы, травматические повреждения спинного мозга: со стойкими умеренно выраженными и выраженными нарушениями Постоянно Ревматоидный артрит, часто обостряющийся, с нарушением функции органов движения Постоянно Врожденные и приобретенные деформации грудной клетки с нарушением функции внешнего дыхания Постоянно Беременность Нормально протекающая – с 22 недель, патологически – с любого срока.