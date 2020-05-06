Через месяц у школьников начинаются экзамены. Кто имеет право их не сдавать?

|
Заболевание
|
Сроки освобождения от экзаменов
|
Активный прогрессирующий туберкулез легких и другие прогрессирующие формы внелегочного туберкулеза
|Постоянно
|Туберкулезный менингит
|
Постоянно
|
Полиомиелит острый
|Постоянно
|Вирусный гепатит
|
До 1 месяца после выписки из стационара
|
Менингококковый менингит, серозный и гнойный менингит различной этиологии
|До 1 года после выписки из стационара
|Серозные и гнойные энцефалиты и менингоэнцефалиты
|
Постоянно
|
Инфекционный мононуклеоз (тяжелое и среднетяжелое течение)
|До 1 месяца после выписки из стационара
|Детские инфекционные болезни (коклюш, дифтерия, скарлатина, ветряная оспа, краснуха. Корь, эпидемический паротит, кишечные инфекции), иерсиниоз, болезнь Лайма
|
Индивидуально до 1 месяца после выздоровления
|
СПИД
|Постоянно
|Злокачественные опухоли
|
Постоянно
|
Эндокринные заболевания:
- сахарный диабет (средняя и тяжелая формы);
- тиреотоксикоз;
- гипотиреоз (суб- и декомпенсированное течение);
- несахарный диабет (средняя и тяжелые формы);
- болезнь Иценко-Кушинга;
- хроническая надпочечниковая недостаточность (средняя и тяжелая формы);
- гиперпаратиреоз;
- врожденная дисфункция коры надпочечников.
|
Постоянно
|
Эндокринные заболевания: острый и подострый тиреоидит
|Индивидуально до 6 месяцев после выписки из стационара
|Субтотальная резекция щитовидной железы
|
До 10-12 месяцев после операции
|
Заболевания системы крови:
- лейкоз;
- лимфогрануломатоз;
- гемофилия (среднетяжелая и тяжелая формы).
|
Постоянно
|
Заболевания системы крови: анемия различной этиологии (среднетяжелая и тяжелая формы)
|Не менее 6 месяцев после нормализации показателей крови
|Заболевания системы крови: идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа)
|
Не менее 9 месяцев после нормализации уровня тромбоцитов
|
Заболевания системы крови: геморрагический васкулит
|Не менее 9 месяцев после обострения
|Шизофрения
|
Строго индивидуально при обязательном заключении психиатра
|
Психозы различной этиологии
|Строго индивидуально при обязательном заключении психиатра
|Психопатии, психоподобные состояния в стадии декомпенсации
|
Строго индивидуально при обязательном заключении психиатра
|
Неврозы, неврозоподобные состояния, реактивные состояния в стадии декомпенсации
|Строго индивидуально при обязательном заключении невропатолога или психиатра
|Эпилепсия с частыми и средней частоты припадками
|
Постоянно
|
Выраженные энцефалоастенические проявления различной этиологии, психоорганический синдром
|Строго индивидуально при обязательном заключении невропатолога или психиатра
|Заболевания центральной и периферической нервной системы при наличии глубоких и стойких нарушений движений, координации, чувствительности или трофики
|
Строго индивидуально при обязательном заключении невропатолога
|
Перенесенный арахноидит с периодическими обострениями и снижением трудоспособности
|Строго индивидуально при обязательном заключении невропатолога
|Выраженные вазовегетативные нарушения со склонностью к ангиоспазмам, сосудистыми кризами, обморочным состоянием и другими тяжелыми проявлениями вазопатии
|
Строго индивидуально при обязательном заключении невропатолога
|
Тяжелые нарушения речи (моторная и сенсорная алалия, афазия, выраженная дизартрия)
|Постоянно от устных экзаменов
|Высокая степень заикания
|
Постоянно от устных экзаменов
|
Высокая близорукость с осложнениями со стороны сосудистой и сетчатой оболочек независимо от остроты зрения
|Постоянно
|Близорукость слабой и средней степени с осложнениями со стороны сосудистой и сетчатой оболочек и значительным понижением остроты зрения ниже 0,5 одного глаза и ниже 0,1 другого (с коррекцией)
|
Постоянно
|
Близорукость любой степени независимо от остроты зрения после хирургического вмешательства или лазерной коагуляции сетчатки
|Индивидуально 1-3 месяца после вмешательства
|Двусторонняя афакия или артифакия
|
Постоянно
|
Односторонняя афакия или артифакия
|До 1 года после хирургического вмешательства
|Заболевания роговицы, сосудистой оболочки, сетчатки и зрительного нерва, имеющие прогредиентное или рецидивирующее течение
|
Постоянно
|
Глаукома
|Постоянно
|Тугоухость II-IV степени
|
Постоянно от диктанта и изложения по русскому, белорусскому и др. языкам (при восприятии текста на слух)
|
Ревматизм – активная фаза
|До 6 месяцев после последней атаки
|Артериальная гипертензия
|
Постоянно по заключению кардиолога
|
Бронхиальная астма средней тяжести и тяжелое течение
|Постоянно
|Хронические неспецифические заболевания легких (нагноительные заболевания на фоне врожденных пороков развития легких, бронхоэктатическая болезнь) с частыми обострениями (2-3 раза в год) или явлениями легочной недостаточности
|
Постоянно
|
Операция по поводу бронхоэктатической болезни
|До 6 месяцев после операции
|Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, в том числе острые эрозии и язвы
|
Два месяца после обострения
|
Хронический активный гепатит
|Постоянно
|Хронический персистирующий гепатит
|
В период обострения
|
Болезнь Крона
|Постоянно
|Неспецифический язвенный колит
|
Постоянно
|
Острый гломерулонефрит
|Один месяц после выписки из стационара
|Хронический гломерулонефрит с прогрессирующим или рецидивирующим течением
|
Постоянно
|
Острый пиелонефрит
|Один месяц после выписки из стационара
|Хронический пиелонефрит с рецидивирующим течением
|
Постоянно
|
Системные заболевания соединительной ткани (красная волчанка, распространенная склеродермия, дерматомиозит и другие)
|Постоянно
|Заболевания кожи в резко выраженной степени (эпидермолиз, распространенная экзема, диффузный нейродермит, распространенный псориаз и другие)
|
Один месяц после выздоровления
|
Врожденные и приобретенные пороки сердца, состояние после операции по поводу порока сердца
|Строго индивидуально по заключению кардиолога, ревматолога или кардиохирурга
|Операция по поводу аппендицита
|
Две недели после выписки из стационара
|
Грыжесечение
|Две недели после выписки из стационара
|Операция по поводу непроходимости кишечника
|
Один месяц после выписки из стационара
|
Переломы костей верхней конечности
|В период иммобилизации от всех экзаменов, до 1 месяца со дня снятия иммобилизации при переломах костей ведущей руки от письменных экзаменов
|Переломы костей нижней конечности
|
Две-три недели со дня снятия иммобилизации
|
Перелом черепа, позвоночника и костей туловища
|Два месяца после выписки из стационара
|Черепно-мозговые травмы, травматические повреждения спинного мозга: без последствий или с минимальными неврологическими нарушениями
|
До 2-х месяцев после получения травмы
|
Черепно-мозговые травмы, травматические повреждения спинного мозга: со стойкими умеренно выраженными и выраженными нарушениями
|Постоянно
|Ревматоидный артрит, часто обостряющийся, с нарушением функции органов движения
|
Постоянно
|
Врожденные и приобретенные деформации грудной клетки с нарушением функции внешнего дыхания
|Постоянно
|Беременность
|
Нормально протекающая – с 22 недель, патологически – с любого срока.