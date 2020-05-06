|
Абсолютно серый. Смотрите, как будет выглядеть дом, если отделать фасад одноцветной плиткой
Источник материала: Tut.by
Возле этого дома дом в польском Гливице проезжающие автомобили обычно притормаживают — очень уж любопытная у него конфигурация и внешний вид. А еще он впечатляет простой элегантной формой и великолепными пропорциями, пишет издание
Окружение этого дома трудно назвать однородным — жилые дома разных стилей и размеров вперемешку с хозяйственными постройками. Это обстоятельство сделало невозможным определение доминирующих стилевых особенностей существующей застройки, на которые могли бы сослаться архитекторы
Фасад дома был покрыт серой композитной облицовкой. Они придают зданию элегантность, благородство и минимализм.
Принятая функциональная планировка здания отразилась на его архитектуре. На первом этаже в северной части находится главная входная зона, напрямую связанная с гардеробом.
В восточной части есть гараж на две машины, подсобные помещения и кухня. Южная часть первого этажа занята просторной гостиной-столовой, примыкающей к центральному патио. Архитекторы соединили гостиную с садом через остекление, открыв доступ к террасе.
Внутренний дворик отделяет описанную выше дневную зону от зоны отдыха. Его функциональная планировка состоит из небольшого домашнего SPA и тренажерного зала, расположенного с запада, студии и комнаты для гостей с ванной комнатой.
Лестница, ведущая на первый этаж с ночной зоной, расположена между главным входом и дневной зоной. Это пространство разделено на две независимые части. С востока находится спальня с гардеробной, ванной комнатой и кабинетом. В северном крыле первого этажа находится детская комната с ванной комнатой и библиотекой.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Элегантный дом от польских архитекторов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)