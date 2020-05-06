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Абсолютно серый. Смотрите, как будет выглядеть дом, если отделать фасад одноцветной плиткой

06.05.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле этого дома дом в польском Гливице проезжающие автомобили обычно притормаживают — очень уж любопытная у него конфигурация и внешний вид. А еще он впечатляет простой элегантной формой и великолепными пропорциями, пишет издание bryla.pl.


Фото:Tomasz Zakrzewski

Окружение этого дома трудно назвать однородным — жилые дома разных стилей и размеров вперемешку с хозяйственными постройками. Это обстоятельство сделало невозможным определение доминирующих стилевых особенностей существующей застройки, на которые могли бы сослаться архитекторы студии Medusa Group. Поэтому проект был подчинен функциональным требованиям, установленным заказчиком и ландшафту.


Фото:Tomasz Zakrzewski

Фасад дома был покрыт серой композитной облицовкой. Они придают зданию элегантность, благородство и минимализм.


Фото:Tomasz Zakrzewski

Принятая функциональная планировка здания отразилась на его архитектуре. На первом этаже в северной части находится главная входная зона, напрямую связанная с гардеробом.


Фото:Tomasz Zakrzewski

В восточной части есть гараж на две машины, подсобные помещения и кухня. Южная часть первого этажа занята просторной гостиной-столовой, примыкающей к центральному патио. Архитекторы соединили гостиную с садом через остекление, открыв доступ к террасе.


Фото:Tomasz Zakrzewski

Внутренний дворик отделяет описанную выше дневную зону от зоны отдыха. Его функциональная планировка состоит из небольшого домашнего SPA и тренажерного зала, расположенного с запада, студии и комнаты для гостей с ванной комнатой.


Фото:Tomasz Zakrzewski

Лестница, ведущая на первый этаж с ночной зоной, расположена между главным входом и дневной зоной. Это пространство разделено на две независимые части. С востока находится спальня с гардеробной, ванной комнатой и кабинетом. В северном крыле первого этажа находится детская комната с ванной комнатой и библиотекой.

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