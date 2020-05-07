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Немецкая Brabus показала комплект доработок для китайского кроссовера Wey

07.05.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще весной прошлого года известное тюнинг-ателье Brabus и китайская Wey, премиум-бренд компании Great Wall, подписали соглашение о сотрудничестве. Оно, в частности, подразумевает и разработку тюнинговых пакетов для кроссоверов марки.


Первым комплект доработок от Brabus примерил купеобразный «паркетник» Wey VV7 GT, для которого немцы создали новый аэродинамический кузовной обвес из карбона. Он включает более агрессивные на вид бамперы, спойлер сзади и диффузор и черные 21-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.


Фотографий салона машины нет — сообщается только, что интерьер кроссовера щедро приукрашен вставками из углепластика. Двухлитровый турбомотор (227 л.с. и 387 Нм крутящего момента) под капотом VV7 GT, работающий в комбинации с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом, остался без изменений.


В Китае новый комплект Brabus для кроссовера Wey появится в продаже этим летом. А в дальнейшем немецкая компания поможет китайцам в сертификации моделей бренда перед их выходом на рынок ЕС в 2021 году.

 
 
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Еще весной прошлого года известное тюнинг-ателье Brabus и китайская Wey, премиум-бренд компании Great Wall, подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает и...
 
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