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Одна на всех... Брестские ветераны волейбола посвятили турнир 75-летию Победы в ВОВ

08.05.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

7 мая 2020 года на базе Брестского ФОКа завершился Брестский городской турнир ветеранов волейбола, посвященный 75-летию Победы.

Одна на всех... Брестские ветераны волейбола посвятили турнир 75-летию Победы в ВОВ

- Как бы то ни было, мы родились и выросли в Советском Союзе. В каждой семье помнят о родных и близких, участниках Великой Отечественной войны. Мы – люди того времени и воспитания. Вот и решили посвятить турнир ветеранов волейбола ветеранам Великой Отечественной войны, - рассказал один из организаторов турнира и главный судья соревнований Эраст Закиров.

Одна на всех... Брестские ветераны волейбола посвятили турнир 75-летию Победы в ВОВ

На турнирной площадке бушевали эмоции. Игроки высоко выпрыгивали, выставляя блок, пытались оставить уходящий мяч в игре, дотягиваясь руками, ногами, падая на пол. Подача… Проигрыш очка – неприятно. Короткий обмен взглядами – и мобилизация на победу в следующем розыгрыше.

Одна на всех... Брестские ветераны волейбола посвятили турнир 75-летию Победы в ВОВ

Подача… Выигранный мяч – победная улыбка и одобрение действиями партнера, характерное для каждой команды.

В финальных играх приняли участие 22 спортсмена, 3 команды.

1 место – «Вегас» (бело-синие),

2 место - «Западный» (красные),

3 место - «Стимул» (желтые).

 
 
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  7 мая 2020 года на базе Брестского ФОКа завершился Брестский городской турнир ветеранов волейбола, посвященный 75-летию Победы. - Как бы то ни было, мы родились и...
 
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