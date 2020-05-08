ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Прокопьев собрал 700 рестораторов. Вместе они будут бороться за помощь бизнесу

08.05.2020 19:26 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вчера мы рассказывали о ярком видеообращении известного в Минске ресторатора Вадима Прокопьева, который обратился к власти с критикой из-за нулевой поддержки бизнеса во время пандемии. Одной из причин отсутствия помощи со стороны государства Прокопьев назвал отсутствие среди предпринимателей сплоченности.

Он предлагал коллегам объединиться, чтобы вместе предложить власти антикризисную программу. И его услышали. Как пишет Office Life, призыв вступить в Ассоциацию рестораторов Беларуси за сутки поддержали 700 представителей ресторанного бизнеса. 

«Следующий шаг – всех зарегистрировать, – рассказал Прокопьев. – Это потребует бумажной работы и некоторого времени. Далее в телеграм-канале ассоциации мы сообщим, как будем бороться, вырабатывать антикризисное законодательство. Каждый сможет высказать свои идеи, и начнется работа обычного бизнес-союза».

Теперь Вадим Прокопьев говорит, бизнес-союз рестораторов создаст юридическую команду. Она подключится к диалогу бизнес-ассоциаций с правительством: станет участвовать в написании нормативных документов, регулирующих бизнес-среду. Ресторатор обмолвился, что не надеется на немедленную реакцию чиновников.

Читайте по теме: Неестественный отбор. Как беларуский бизнес погибает от пандемии – на примере ресторанов и кафе

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера мы рассказывали о ярком видеообращении известного в Минске ресторатора Вадима Прокопьева, который обратился к власти с критикой из-за нулевой поддержки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Instagram назвал самые популярные прямые эфиры в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика