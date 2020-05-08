Прокопьев собрал 700 рестораторов. Вместе они будут бороться за помощь бизнесу

Источник материала: KYKY

Вчера мы рассказывали о ярком видеообращении известного в Минске ресторатора Вадима Прокопьева, который обратился к власти с критикой из-за нулевой поддержки бизнеса во время пандемии. Одной из причин отсутствия помощи со стороны государства Прокопьев назвал отсутствие среди предпринимателей сплоченности.

Он предлагал коллегам объединиться, чтобы вместе предложить власти антикризисную программу. И его услышали. Как пишет Office Life, призыв вступить в Ассоциацию рестораторов Беларуси за сутки поддержали 700 представителей ресторанного бизнеса.

«Следующий шаг – всех зарегистрировать, – рассказал Прокопьев. – Это потребует бумажной работы и некоторого времени. Далее в телеграм-канале ассоциации мы сообщим, как будем бороться, вырабатывать антикризисное законодательство. Каждый сможет высказать свои идеи, и начнется работа обычного бизнес-союза».

Теперь Вадим Прокопьев говорит, бизнес-союз рестораторов создаст юридическую команду. Она подключится к диалогу бизнес-ассоциаций с правительством: станет участвовать в написании нормативных документов, регулирующих бизнес-среду. Ресторатор обмолвился, что не надеется на немедленную реакцию чиновников.