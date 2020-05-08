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Прокопьев собрал 700 рестораторов. Вместе они будут бороться за помощь бизнесу
Источник материала: KYKY>
Вчера мы
Он предлагал коллегам объединиться, чтобы вместе предложить власти антикризисную программу. И его услышали. Как
«Следующий шаг – всех зарегистрировать, – рассказал Прокопьев. – Это потребует бумажной работы и некоторого времени. Далее в телеграм-канале ассоциации мы сообщим, как будем бороться, вырабатывать антикризисное законодательство. Каждый сможет высказать свои идеи, и начнется работа обычного бизнес-союза».
Теперь Вадим Прокопьев говорит, бизнес-союз рестораторов создаст юридическую команду. Она подключится к диалогу бизнес-ассоциаций с правительством: станет участвовать в написании нормативных документов, регулирующих бизнес-среду. Ресторатор обмолвился, что не надеется на немедленную реакцию чиновников.
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