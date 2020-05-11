В стартап, придуманный беларусами, инвестировали 1,5 миллиона долларов. И это только начало

Источник материала: KYKY

В ноябре 2019-го мы рассказывали , как беларусы представили мобильное приложение Vochi: алгоритм, похожий на «фотошоп для видео» и при помощи нейросетей добавляющий разные эффекты на отдельные объекты в видео. Стартапу удалось привлечь 1,5 миллиона долларов, пишет Techcrunch. Только на начальном этапе.

Основную часть денег во время seed-раунда инвестировал украинский фонд Genesis Investments. Он вложил средства еще до того, как в апреле 2019 года началось финансирование от отечественного фонда Bulba Ventures, где основатель и генеральный директор стартапа Vochi Илья Лесун когда-то работал продуктовым аналитиком.

Запуская Vochi, его авторы говорили, что это приложение – первое в своей категории. Сейчас типичные пользователи разработки – это «создатели контента». То есть люди, которые делятся большим количеством видео в соцсетях и не хотят забивать ими память телефоном.