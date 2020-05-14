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Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в Барановичском районе

14.05.2020 09:18 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Его нашел мужчина во дворе во время земляных работ. По оценке специалистов, это немецкий артиллерийский снаряд. Саперы вывезли боеприпас на полигон и уничтожили. 

 
 
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Его нашел мужчина во дворе во время земляных работ. По оценке специалистов, это немецкий артиллерийский снаряд. Саперы вывезли боеприпас на полигон и уничтожили. 
 
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