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Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в Барановичском районе
Источник материала: БTЕго нашел мужчина во дворе во время земляных работ. По оценке специалистов, это немецкий артиллерийский снаряд. Саперы вывезли боеприпас на полигон и уничтожили.
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Его нашел мужчина во дворе во время земляных работ. По оценке специалистов, это немецкий артиллерийский снаряд. Саперы вывезли боеприпас на полигон и уничтожили.
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