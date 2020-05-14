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В "Телеприемной" рассмотрят актуальные вопросы образования
14.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Прямой эфир пройдет 21 мая в 19.15.
Звоните в студию во время прямого эфира по номеру 8 (0162) 21-55-65, так же свой вопрос (в т.ч. аудио/видео) вы можете отправить на номер телеприемной Viber: +375 29 847-44-44 или
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Прямой эфир пройдет 21 мая в 19.15. Звоните в студию во время прямого эфира по номеру 8 (0162) 21-55-65, так же свой вопрос (в т.ч. аудио/видео) вы можете отправить на...
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