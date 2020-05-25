Источник материала: Новости Волковыска

Очки не в вашу пользу

Балльная система, которую не первый год предлагает ГАИ и о которой не раз писала «СБ. Беларусь сегодня», включена в проект нового КоАП. Ее суть в том, что за нарушение, кроме штрафа, водителю начисляют штрафные баллы. Если очков много, права забирают. «Система штрафных баллов, — рассказывает Александр Шевченко, — призвана воздействовать в первую очередь на систематических нарушителей, которые намеренно игнорируют ПДД». Бояться предполагаемых новшеств тем, кто исправно соблюдает правила, не стоит. Потому что набрать количество баллов, после которого лишают прав, не так-то просто, пишет «СБ. Беларусь сегодня».

Система предусматривает поэтапное воздействие на нарушителей. Так, если на счету ноль, то за первый административный проступок, предусматривающий начисление баллов, например, разговор по мобильному за рулем или нарушение требований дорожной разметки, начисляется один балл, а штраф не выписывают. За новые нарушения и уже более серьезные проступки (значительные и грубые административные правонарушения, за которые предусмотрено начисление двух и трех баллов) не только начисляется штрафной балл, но налагается административное взыскание. С момента, когда водитель наберет шесть баллов, разговор с ним пойдет в другом ключе. «За последующие нарушения с таким балансом гражданину не только добавляются новые баллы. Он также привлекается к штрафу по максимуму, предусмотренному статьей. Так продолжается до 10 и более баллов. После у нарушителя изымают права на полгода», — рассказывает Шевченко.

Правонарушения по линии ГАИ, как и все остальные, прописанные в КоАП, будут разделены на три категории. Нарушения, за которые предусмотрен штраф до 10 базовых величин, — это административные проступки (1 балл). Нарушения, за которые максимальный штраф превышает 10 базовых величин, — значительное административное правонарушение (2 балла). А если в санкции статьи есть арест или лишение права управления, тогда это грубые административные правонарушения, за которые начисляются максимальные три балла. Есть список нарушений, за которые баллы начислять не будут. Например, отсутствие страховки, нарушение правила остановки‑стоянки транспортного средства, превышение скорости от 10 до 20 км/час. Полный перечень того, за что будут начисляться баллы, прописали в новой редакции КоАП. Все нарушения, которых там нет, баллами не облагаются.

Интересный момент: штрафные баллы списываются ровно через год после начисления. Также они сгорают, если гражданина лишают права управления за набор 10 и более баллов.

А в постановлении о наложении административного взыскания будут прописаны не только новые полученные баллы, но и все накопленные ранее. Ознакомиться с личным счетом можно будет в онлайн‑кабинете.

Фотоинспектор

Камеры фотофиксации способны на большее, чем просто определять превышение скорости или нарушение правил парковки. Они могут подмечать любителей проехать на красный, пересечь стоп‑линию или тех, кто не пропускает пешеходов. Однако раньше согласно законодательству оштрафовать за это мог только инспектор. В новом КоАП прописана возможность привлекать к ответственности за подобные нарушения, если они зафиксированы в том числе камерой. Принцип оповещения — так называемые письма счастья. Наказывать нарушителей планируют по тем же статьям, которые выявляет инспектор ГАИ. При этом штраф будет только минимальный.

100 базовых за 0,3 промилле

Новый КоАП ужесточает наказание для пьяных водителей. Это неудивительно. Ежегодно десятки водителей и пассажиров становятся жертвами аварий с участием нетрезвых за рулем. Теперь, если инспектор зафиксирует в выдыхаемом воздухе от 0,3 до 0,8 промилле алкоголя, человек, находившийся за рулем, будет подвергнут штрафу в 100 базовых величин и лишен права управления на три года. Сегодня, напомним, штраф составляет от 50 до 100 базовых. Если же в выдыхаемом воздухе окажется более чем 0,8 промилле, штраф автоматически увеличивается до 200 базовых величин, права заберут на пять лет. Такая же мера ответственности предусмотрена и за отказ от прохождения освидетельствования либо употребление алкоголя после совершения ДТП.

90‑60‑90

Также проект КоАП предусматривает возможность фиксации скорости движения посредством расчета средней скорости движения автомобиля на определенном участке. Время въезда и выезда машины будет зафиксировано камерами, после чего будет высчитана средняя скорость ее движения на этом промежутке дороги. Участки, где измеряется средняя скорость движения, могут появиться возле школ, в населенных пунктах, через которые проходят оживленные трассы. Такие места в обязательном порядке будут обозначены соответствующими предупреждающими знаками. И если водитель снизил скорость перед первой камерой, а затем — перед второй, но при этом проехал участок дороги в 100 километров за час при ограничении скорости в 70 километров, камера это увидит. И владельцу авто прилетит «письмо счастья».