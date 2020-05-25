Выставка одной книги. «Маленький принц» приглашает в гости юных читателей

Источник материала: Ивьевский край

В Ивьевской детской библиотеке к 120-летию со дня рождения Антуана де Сента-Экзюпери подготовили выставку одной книги «В гости к Маленькому принцу». Как писал сам автор: «Есть книги вечные. Их открываешь, когда хочешь вспомнить детство, забыть о неприятностях и невзгодах, когда вдруг теряешь веру в то, что жизнь – замечательная штука и вечная любовь и вечная дружба существуют».





«Маленький принц» – это именно такая книга. А ещё это книга для маленьких, которые когда-нибудь станут большими, и для больших, которые когда-то были маленькими. «Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит», – пишет автор в посвящении к книге.

А тематическая полка «Ты нам нужен, Маленький принц», рассказывает о непростой судьбе и творчестве писателя, о произведении, посвященном лучшему другу – Леону Верту.

Видеознакомство с выставкой: