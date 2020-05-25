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В Беларуси до выборов будет сформирован новый состав правительства
25.05.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Александр Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав
Фото: пресс-служба президента Беларуси
— Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства. До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это
Глава государства отметил, что к соответствующим кадровым вопросам подступались еще некоторое время назад, когда Администрацию президента возглавляла Наталья Кочанова.
— Об этом говорили, и очень многих министров мы назначили полгода назад, и увидели их в деле. И сегодня можем сделать вывод, могут они работать в новом
— Но должен сказать, что по большом счету я не имею претензий ни к одному из этих людей. Но, понятно, жизнь идет, и перемены эти должны быть. Поэтому этот вопрос, Игорь Петрович (глава Администрации президента Игорь Сергеенко. — Прим.), ваш. Возьмите всю информацию у Натальи Ивановны (Кочановой). Полгода назад мы до каждого человека дошли и проработали эти вопросы. Где-то произошла замена, а где-то мы отложили вот на этот период, — поручил Лукашенко.
— Никто из членов
В совещании приняли участие глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, управляющий делами президента.
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Александр Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске по экономическим и политическим...
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