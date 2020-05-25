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В Беларуси до выборов будет сформирован новый состав правительства

25.05.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске по экономическим и политическим вопросам, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

В Беларуси до выборов будет сформирован новый состав правительства

Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства. До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство. Поэтому нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов — или само в отставку подает, или президент отправляет в отставку. Надо об этом подумать, но чтобы люди понимали, что мы от этого принципа не отходим. До президентских выборов будет сформирован практически окончательный состав правительства, — сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что к соответствующим кадровым вопросам подступались еще некоторое время назад, когда Администрацию президента возглавляла Наталья Кочанова.

— Об этом говорили, и очень многих министров мы назначили полгода назад, и увидели их в деле. И сегодня можем сделать вывод, могут они работать в новом правительстве или не могут. Поэтому настало время, чтобы еще раз взглянуть на правительство, высших должностных лиц, которые у нас есть, и по ним тоже принимать решения. Или мы с ними работаем, или перемещаем на новую работу, — отметил президент.

— Но должен сказать, что по большом счету я не имею претензий ни к одному из этих людей. Но, понятно, жизнь идет, и перемены эти должны быть. Поэтому этот вопрос, Игорь Петрович (глава Администрации президента Игорь Сергеенко. — Прим.), ваш. Возьмите всю информацию у Натальи Ивановны (Кочановой). Полгода назад мы до каждого человека дошли и проработали эти вопросы. Где-то произошла замена, а где-то мы отложили вот на этот период, — поручил Лукашенко.

— Никто из членов правительства не должен ни обижаться, ни напрягаться. Я уверен, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся на своих должностях. Сейчас надо просто экзамен сдавать. Если все сдадут — ради бога. Поэтому надо шевелиться, но не суетиться, — подчеркнул он.

В совещании приняли участие глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, управляющий делами президента.

 
Теги: Минск
 
 
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  Александр Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске по экономическим и политическим...
 
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