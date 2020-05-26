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YouTube будет укладывать пользователей спать

26.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новая функция будет работать как будильник, который можно отложить.


Иллюстрация REUTERS 


Видео-сервис YouTube будет напоминать пользователям выключить видео и лечь спать. Об этом говорится в блоге Google.

Пользователи могут установить напоминания о том, в котором часу им нужно лечь спать. Новая функция будет работать как будильник, который можно отложить. 

Пользователи смогут остановить видео, выключить телефон и лечь спать или отложить напоминание о сне до конца видео. Поставить напоминание о сне можно в настройках к учетной записи.
 
 
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Новая функция будет работать как будильник, который можно отложить.
 
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