YouTube будет укладывать пользователей спать

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блоге Google . Видео-сервис YouTube будет напоминать пользователям выключить видео и лечь спать. Об этом говорится в



Пользователи могут установить напоминания о том, в котором часу им нужно лечь спать. Новая функция будет работать как будильник, который можно отложить.





Пользователи смогут остановить видео, выключить телефон и лечь спать или отложить напоминание о сне до конца видео. Поставить напоминание о сне можно в настройках к учетной записи.

