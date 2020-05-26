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YouTube будет укладывать пользователей спать
Источник материала: Партизан
Новая функция будет работать как будильник, который можно отложить.
Иллюстрация REUTERS
Видео-сервис YouTube будет напоминать пользователям выключить видео и лечь спать. Об этом говорится в
Пользователи могут установить напоминания о том, в котором часу им нужно лечь спать. Новая функция будет работать как будильник, который можно отложить.
Пользователи смогут остановить видео, выключить телефон и лечь спать или отложить напоминание о сне до конца видео. Поставить напоминание о сне можно в настройках к учетной записи.
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Новая функция будет работать как будильник, который можно отложить.
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