У Израиля есть историческая возможность расширить суверенитет на территорию Палестины - Нетаньяху

The Times of Israel . Об этом сообщает





"У нас есть историческая возможность, которой не было с 1948 года, разумно, дипломатическим путем получить суверенитет над Иудеей и Самарией. Это огромная возможность, и мы не упустим ее", - сказал Нетаньяху.





По его словам, это историческая возможность для Израиля, поэтому он определил 1 июля отправной точкой для обсуждения данного вопроса в новоназначенном правительстве.





"В июле у нас будет отправная точка, чтобы расширить суверенитет, и мы от этого не откажемся", - подчеркнул Нетаньяху.









Как сообщалось, Израиль пережил длительную правительственный кризис. На третьих досрочных парламентских выборах 2 марта партия Нетаньяху "Ликуд" одержала победу с небольшим преимуществом, но ей не удалось набрать большинство в кнессете. После этого Нетаньягу и Бени Ганц, который возглавляет партию "Кахоль-Лаван", за несколько недель так и не смогли договориться о создании правительства.





Израиль продвигался уже к четвертым внеочередным выборам. Однако в конце апреля Нетаньягу и Ганц в конце концов договорились о формировании правительства национального единства.



