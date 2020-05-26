|
У Израиля есть историческая возможность расширить суверенитет на территорию Палестины - Нетаньяху
Источник материала: Партизан
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал одной из главных задач нового правительства расширение суверенитета на часть Западного берега реки Иордан.
Об этом сообщает
"У нас есть историческая возможность, которой не было с 1948 года, разумно, дипломатическим путем получить суверенитет над Иудеей и Самарией. Это огромная возможность, и мы не упустим ее", - сказал Нетаньяху.
По его словам, это историческая возможность для Израиля, поэтому он определил 1 июля отправной точкой для обсуждения данного вопроса в новоназначенном правительстве.
"В июле у нас будет отправная точка, чтобы расширить суверенитет, и мы от этого не откажемся", - подчеркнул Нетаньяху.
Как сообщалось, Израиль пережил длительную правительственный кризис. На третьих досрочных парламентских выборах 2 марта партия Нетаньяху "Ликуд" одержала победу с небольшим преимуществом, но ей не удалось набрать большинство в кнессете. После этого Нетаньягу и Бени Ганц, который возглавляет партию "Кахоль-Лаван", за несколько недель так и не смогли договориться о создании правительства.
Израиль продвигался уже к четвертым внеочередным выборам. Однако в конце апреля Нетаньягу и Ганц в конце концов договорились о формировании правительства национального единства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал одной из главных задач нового правительства расширение суверенитета на часть Западного берега реки Иордан.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)