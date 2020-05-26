Видеосервис VOKA: что это такое?

Источник материала: Пинский Вестник

Концертный зал, кинотеатр или спортивная арена — сегодня телевизор можно превратить во все, что угодно. Главное — выбрать правильный видеосервис. О том, как это сделать, мы расскажем на примере VOKA.





Что такое VOKA?

VOKA – это современный видеосервис c разнообразным контентом, которому для работы нужен только интернет. Для просмотра подойдет любое устройство – телевизор, компьютер, смартфон или планшет.







Что там показывают?

VOKA помогает следить за всем, что вам интересно: одних только телеканалов пользователям VOKA доступно более 140! Новостные, развлекательные (именно здесь вы можете смотреть свои любимые ТВ-шоу), познавательные и научно-популярные, фильмовые (в их эфире можно найти самые разные картины, от любимых старых картин до актуальных кинохитов и последних премьер) спортивные, музыкальные, детские – для любого возраста и на любой вкус.

Смотреть большинство телеканалов видеосервиса VOKA можно как в режиме реального времени, так и из архива. В зависимости от канала он доступен от 24 часов до 7 дней. Достаточно найти нужный момент интересующей программы и запустить воспроизведение. А при необходимости — отложить просмотр и возобновить его с того же места. С VOKA вы точно не пропустите ничего интересного!

И это далеко не все, что вы можете найти на видеосервисе VOKA. Более 20 000 фильмов и сериалов в HD-качестве собранных в удобные подборки по тематикам, жанрам и настроениям — выбирайте то, что вам нравится! А главное, что с VOKA вы точно не пропустите появление нового сериала или выход долгожданного продолжения вашей любимой истории: видеосервис следит за событиями в мире кино и телевидения и собирает все, что вам стоит посмотреть, в разделах «Новые сезоны», «Новое на VOKA» и «VOKA рекомендует». Кстати, подборки и рекомендации обновляются практически каждый день. Это значит, что вам постоянно ждут свежие идеи о том, что интересного посмотреть в свободное время.

Смотреть фильмы и сериалы на VOKA можно в HD-качестве и без рекламы, а для абонентов А1 — еще и без расхода мобильного трафика.

Видеосервис активно работает над созданием собственного уникального контента. Поэтому многие передачи и программы можно посмотреть только на VOKA и больше нигде: юмористические обзоры матчей чемпионата мира по футболу «Мячом у VOKA» и околоспортивное шоу «Скамейка основных», реалити-шоу «Миссис мира – 2020. Белорусский этап», мини-реалити-шоу VOKAMAN, комедийное шоу «Свой Stand up», автомобильное шоу «Автопанорама». Собственные передачи и программы VOKA снимает регулярно, поэтому в разделе постоянно появляются новинки.

Кроме создания шоу VOKA переводит и озвучивает фильмы и сериалы на белорусский язык, которые доступны в разделе «CINEVOKA – Кіно па-беларуску». «Пяты элемент», «Мемуары гейшы», «Леон», «Чарнобыль», «Гульня тронаў», «Сэкс у вялікім горадзе» – всего более 70 фильмов и сериалов.

Предпочитаете музыку? VOKA регулярно радует своих зрителей прямыми трансляциями выступлений популярных групп. Пользователи видеосервиса могут попасть на концерты своих любимых исполнителей даже сейчас, когда массовые мероприятия временно поставлены на паузу. Есть на VOKA и архив прежних трансляций. Просто переходите в раздел «VOKA production» – и выбирайте.

То же самое касается и театральных постановок и выставочных проектов: VOKA регулярно транслирует лучшие спектакли Национального академического театра имени Янки Купалы, приглашает зрителей на бесплатные онлайн-экскурсии по музеям. Такая возможность вести активную культурную жизнь, не выходя из дома, — то, что сегодня особенно важно и нужно.

Любители спорта могут смотреть в разделе «Спорт» прямые трансляции и записи соревнований по всем популярным в Беларуси дисциплинам — от футбола и хоккея до баскетбола и волейбола и даже смешанных единоборств UFC (с полным архивом всех боев и подборками самых ярких моментов). А для большего удобства здесь же можно найти новости, турнирные таблицы и другую полезную информацию.

Поклонникам компьютерного спорта видеосервис VOKA тоже предлагает много интересного: прямые трансляции и записи белорусских и международных турниров, видео-интервью с представителями белорусского киберспорта, новости, обзоры и др.





Как подключить VOKA?

К видеосервису VOKA можно подключиться с любого устройства. С мобильного телефона или планшета – через специальное приложение VOKA, которое нужно скачать и установить на свой смартфон или планшет (есть версия и для Android – ее можно скачать магазине приложений Google Play , и для iOS – она доступна в App Store ). С компьютера – через веб-сайт voka.tv . Для просмотра VOKA на телевизоре существуют сразу два способа. Первый – через ТВ-приставку (ее можно приобрести самостоятельно или получить при подключении услуги. Абонентам комплексных тарифов домашнего интернета А1 выдается бесплатно). Второй – через специальное приложение для «умных телевизоров» – Smart TV или Apple TV (его можно найти в магазине приложений вашего устройства). Очень удобно, что одну и ту же передачу или фильм можно начать смотреть на одном устройстве, а продолжить на другом.







Что такое подписки VOKA?

Подписки — это вид услуги, которая дает возможность выбирать, какой контент смотреть и за что платить. Например, если в семье есть дети, то им наверняка будут интересны мультфильмы и мультсериалы из подписки «Детям». Те, кто увлекается спортивными трансляциями, найдут для себя много интересного в подписке «Спорт». А если вы хотите смотреть все и сразу, выгоднее всего будет оформить подписку «Все включено».

Срок действия каждой из подписок – 30 дней. Причем первые 30 дней – бесплатно для всех новых пользователей. Отключить выбранную подписку можно в любой момент. Подробную информацию о подписках и их стоимости можно узнать на сайте voka.tv .





Сколько это стоит?

В этом году до конца лета абоненты большинства популярных тарифных планов А1 могут смотреть на VOKA фильмы, сериалы и 30 самых популярных телеканалов бесплатно. Это стало возможно после того, как компания А1 запустила инициативу #оставайсяонлайн. Для просмотра достаточно зарегистрироваться и подключить подписку «Фильмы и сериалы».

Абонентам других сетей нужно сначала зарегистрироваться по номеру мобильного телефона, получить лицевой счет в смс-сообщении и пополнить его через интернет-банкинг, мобильный банкинг или другим удобным им способом.





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