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Разработка двух противоопухолевых препаратов завершается в Беларуси

26.05.2020 15:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Разработка двух противоопухолевых препаратов завершается в Беларуси

Белорусские ученые завершают разработку двух противоопухолевых препаратов, рассказала на пресс-конференции директор Института биоорганической химии НАН Светлана Бабицкая, пишет БЕЛТА.

На базе Института биоорганической химии НАН организован НПЦ «ХимФармСинтез» с целью создания высокотехнологичных фармацевтических субстанций. 

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Белорусские ученые завершают разработку двух противоопухолевых препаратов, рассказала на пресс-конференции директор Института биоорганической химии НАН...
 
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