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Разработка двух противоопухолевых препаратов завершается в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Белорусские ученые завершают разработку двух противоопухолевых препаратов, рассказала на пресс-конференции директор Института биоорганической химии НАН Светлана Бабицкая,
На базе Института биоорганической химии НАН организован НПЦ «ХимФармСинтез» с целью создания высокотехнологичных фармацевтических субстанций.
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Белорусские ученые завершают разработку двух противоопухолевых препаратов, рассказала на пресс-конференции директор Института биоорганической химии НАН...
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